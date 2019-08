Una moglie bellissima/ Su Canale 5 il film di e con Leonardo Pieraccioni (10 agosto)

Una moglie bellissima è una commedia del 2007, diretta e interpreta da Leonardo Pieraccioni, che verrà trasmessa il 10 agosto su Canale 5 alle 21:20. Il film prodotto da Medusa, è stato scritto dal regista insieme a Giovanni Veronesi, che ha partecipato anche alla sceneggiatura di quasi tutti i lavori di Pieraccioni, come Il pesce innamorato, TI amo in tutte le lingue del mondo. Il cast è formato da Laura Torrisi, alla sua prima prova di attrice, Massimo Ceccherini, sempre presenti nei lavori di Pieraccioni, Gabriel Garko, Rocco Papaleo, Tony Sparandeo, Francesco Guccini, Chiara Francini e Alessandro Paci.

Una moglie bellissima, la trama del film

Diamo un’occhiata alla trama de Una moglie bellissima. Mariano e Miranda sono una coppia sposata che hanno un banco di frutta e verdura al mercato di Anghiari un paesino in Toscana. Innamorati e molto affiatati sognano di aprire un negozio fisico e di non fare più gli ambulanti. Lei bellissima, mora e formosa, lui un uomo tranquillo che si divide tra il lavoro e le prove del musical Grase al teatro del paese, dove si ritrova con amici e colleghi. L’esistenza della coppia viene sconvolta da un fotografo Andrea (Gabriele Garko) che nota Miranda al mercato e rimasto affascinato le propine di posare per calendario sexy di una nota rivista “Beautiful Life!”. Dopo un’iniziale indecisione della coppia, appena Andrea alza il prezzo, Miranda accetta la proposta con lo scopo di poter finalmente di aprire un vero negozio di frutta e verdura. La coppia parte per le Seychelles, location scelta per il calendario. Mariano, costretto a stare lontano dal set, in quanto la moglie si vergogna a posare nuda in sua presenza, si ritrova ad andare in giro sull’isola con l’indigeno Said.

Tornati in Italia, il calendario ottiene un grande successo, tanto che Miranda diventa una star, tanto che inizia a fare vita mondana, con feste e viaggi. Durante questi eventi viene sedotta da Andrea e tradisce Mariano. Confusa non sa se rimanere con il marito o vivere la sua vita da star con il fotografo. Un giorno casualmente Mariano scopre di essere stato tradito leggendo una lettera e Miranda scoperta lo lascia per andare da Andrea. Dopo un anno dalla rottura del matrimonio Mariano è ancora depresso, mentre Miranda è ben inserita nel mondo dello spettacolo, ma ad un party ascoltando una telefonata del fotografo scopre di essere tradita e che con disprezzo l’uomo la chiama “la carciofara”. Nasce una discussione, la donna arrabbiata e sconvolta, scappa dalla festa con la Porsche di Andrea, ma a causa di una distrazione perde il controllo dell’auto ed ha un incidente. Soccorsa e portata in ospedale viene raggiunta da Mariano e dagli amici, che aspettano con ansia che si riprenda.



