Una moglie per papà/ Film romantico su Rete 4, oggi Giovedì 16 marzo

Una moglie per papà, film di Rete 4 diretto da Jessie Nelson

Il film Una moglie per papà arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 nella giornata di oggi, Giovedì 16 marzo alle ore 16:40. La pellicola di genere romantico e drammatico è stata prodotta nel 1994 negli Stati Uniti d’America sotto la regia di Jessie Nelson, il montaggio è eseguito da Lee Percy mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Bruce Surtees.

Il lungometraggio ha ricevuto la Nomination per la Miglior performance rivelazione a Tina Majorino ai Chicago Film Critica Association Awards e una Nomination per Migliore attore giovane 10 anni o meno a Courtland Mead ai Young Artist Awards.

Il film Una mamma per papà, titolo originale Corrina, Corrina vede presenti nel cast tanti attori piuttosto famosi e conosciuti a livello internazionale, prima tra tutti Whoopi Goldberg che ricordiamo per i grandi successi Ghost, Star Trek, Sister Act e per essere una delle poche celebrità ad aver vinto i quattro premi principali nell’ambito dell’intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award. Assieme alla Goldberg nella pellicola Una mamma per papà: Ray Liotta, Don Ameche, Tina Majorino, Wendy Crewson, Erica Yohn, Jenifer Lewis, Larry Miller e Joan Cusack.

Una moglie per papà, la trama del film

In Una moglie per papà, Verso la fine degli anni Cinquanta a Los Angeles, una bambina di nome Molly sta attraversando un forte dolore per la prematura e improvvisa morte della mamma. Suo padre, impegnato nell’ambito della composizione di Jingle pubblicitari, si rende conto di non avere la possibilità di occuparsi contemporaneamente degli impegni lavorativi e delle attività domestiche e ciò lo porta a prendere in considerazione l’idea di assumere una tata.

Dopo aver visionato diverse candidature, si rende conto che la persona ideale è Corrina, una donna afroamericana che arriva da una famiglia piuttosto povera ma caratterizzata da uno straordinario cuore e da un’ottima cultura.

La tata stringe immediatamente un forte legame con Molly che sembra riuscire a superare lo shock per la perdita della mamma. La tata parla alla bambina di cosa c’è dopo la morte e del fatto che sua madre è diventata un angelo e vive in paradiso, ma il papà si dimostra contrario al racconto perché, come la defunta moglie, è ateo. Con il passare del tempo però tra l’uomo e la tata Corinna ci sarà sempre più sintonia fino a che tra i due nascerà l’amore che dovrà però fare i conti con le numerose difficoltà dell’epoca, legate ai rapporti tra bianchi e neri.











