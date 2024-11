Una notte al museo 2 – La fuga, diretto da Shawn Levy

Venerdì 22 novembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia fantastica del 2009 dal titolo Una notte al museo 2 – La fuga. Il film è diretto, così come il precedente capitolo, dal regista Shawn Levy, recentemente ritornato sul grande schermo con Deadpool & Wolverine (2024). Anche in questa occasione le musiche sono affidate al compositore Alan Silvestri, diventato celebre a livello internazionale per le musiche di Forrest Gump (1994), che gli valsero anche una nomination agli Oscar.

Il protagonista è interpretato ancora una volta dall’attore e comico statunitense Ben Stiller, amatissimo dal pubblico per progetti come Tutti pazzi per Mary (1998), Ti presento i miei” (2000) e …e alla fine arriva Polly (2004). Al suo fianco nuovamente l’attore statunitense Owen Wilson, che nel corso della sua carriera ha preso parte a ben 12 progetti con il collega Ben Stiller, tra cui Il rompiscatole (1996), Ti presento i miei (2000) e Zoolander (2001). Ritornano anche alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo internazionale, in particolare: Robin Williams, Rami Malek, Ricky Gervais, Jake Cherry, Patrick Gallagher e Pierfrancesco Favino.

Nel cast del film Una notte al museo 2 – La fuga anche l’attrice statunitense Amy Adams, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo da protagonista in Come d’incanto (2007), e l’attore Hank Azaria, che aveva già lavorato con Stiller in …e alla fine arriva Polly (2004) e Palle al balzo – Dodgeball (2004).

La trama del film Una notte al museo 2 – La fuga: in soccorso dei vecchi amici

Una notte al museo 2 – La fuga riprende le vicende del protagonista a distanza di 2 anni dalle vicende del primo capitolo. Larry ha ormai abbandonato la sua vecchia posizione, poiché è riuscito a mettere in atto un’idea che gli ha permesso di guadagnare un’importante somma di denaro e di riabilitarsi agli occhi di suo figlio. L’uomo oggi si occupa di spedizioni in giro per il mondo e ha cambiato completamente vita, ma non ha comunque dimenticato i suoi amici del museo.

Un giorno decide di fare loro visita e scopre qualcosa di sconvolgente: tutti gli ospiti della struttura stanno per essere imballati per essere conservati in un deposito.

L’idea del nuovo direttore è di sostituirli con delle alternative olografiche, rendendo il museo molto più moderno e interattivo. Come se ciò non bastasse, la scimmietta dispettosa del museo ha derubato il faraone della sua tavola magica e tutti i personaggi storici hanno preso vita all’interno del magazzino creando un vero e proprio caos. Riuscirà Larry a riportare la pace e a ristabilire le regole ma, sopratutto, a permettere ai suoi amici di ritornare nel loro amato museo?