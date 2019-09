Una notte al museo 2 – La fuga/ Video su Rai 2 il film con Ben Stiller (17 settembre)

Una notte al museo 2 – La fuga va in onda su Rai 2 oggi martedì 17 settembre. A metà strada tra la commedia e il fantasy, la pellicola è tratta da una sceneggiatura scritta da Robert Ben Garant e Thomas Lennon, con la distribuzione italiana gestita dalla 20th Century Fox e la regia attribuita a Shawn Levy. L’attore, regista e produttore canadese è stato alla guida di titoli del calibro di Oggi sposi… niente sesso, Una scatenata dozzina, La Pantera Rosa, Una notte al museo, Notte folle a Manhattan e This Is Where I Leave You. Il cast è guidato dal performer americano Ben Stiller, che nella sua carriera ha vinto un Premio Emmy per uno show da lui condotto, oltre ad un Teen Choice Award per Zoolander e vari MTV Movie Awards per Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei e Palle al balzo – Dodgeball. Viene affiancato dalla collega statunitense Amy Adams, candidata al Premio Oscar per le sue interpretazioni in Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, American Hustle – L’apparenza inganna e Vice – L’uomo nell’ombra. C’è anche Owen Wilson, candidato all’Oscar nel 2002 per I Tenenbaum, oltre al compianto Robin Williams, che la statuetta l’ha vinta nel 1998 per Will Hunting – Genio ribelle.

Una notte al museo 2 – La fuga, la trama del film

Una notte al museo 2 – La fuga riparte dalla storia di Larry Dailey, ex guardiano notturno del museo di Storia Naturale appena diventato imprenditore di alto livello. Ritorna presso il suo museo e scopre che la maggior parte delle statue di cera sta per essere sostituita da ologrammi interattivi. Viene a sapere che tutte le creature del museo hanno ripreso vita e sono state prese in ostaggio da Kahmunrah, il fratello di Ahkmenrah. Larry incontra il criminale e si scontra con lui, oltre ad essere intrappolato insieme ad Amelia. Kahmurah unisce le sue forze con Ivan il Terribile, Al Capone e Napoleone Bonaparte e rapiscono tutti insieme il piccolo Jedediah. Intanto, una statua di Abraham Lincoln spaventa i soldati del cattivo e una cruenta battaglia si conclude con Kahmunrah confinato per sempre nell’aldilà. Amelia, che è in realtà è una statua di cera, se ne va in Canada e non può legarsi al suo amato Larry. Quest’ultimo torna ad essere il guardiano del museo e ha fatto in modo che tornasse come un tempo.

Il trailer di Una notte al museo 2 – La fuga





© RIPRODUZIONE RISERVATA