Una notte al museo 2, La fuga/ Video, su Rai 2 il secondo capitolo (12 aprile 2020)

Una notte al museo 2 La fuga, la trama del film

Una notte al museo 2 La fuga sarà trasmesso da Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 15:45. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2009 negli Stati Uniti d’America e che rappresenta il secondo capitolo della Trilogia.

Ecco la trama di Una notte al museo 2 La fuga. Sono passati oltre due anni dalle vicende che hanno caratterizzato quanto successo nel museo di storia naturale di New York ed in particolar modo con Larry che ha deciso di lasciare quella sua vecchia occupazione anche perché folgorato da un’incredibile idea che gli ha permesso non solo di vantarsi agli occhi del figlio, ma anche e soprattutto di mettere in essere un’importante impresa che si occupa di spedizioni praticamente in tutto il mondo.

Insomma è diventato un uomo molto ricco e questo gli ha permesso di cambiare completamente le proprie abitudini di vita anche se tuttavia non ha assolutamente dimenticato quelli che erano i suoi amici notturni durante i mesi in cui ha lavorato nel museo di New York.

Un giorno, tra un impegno ed un altro, riesce a trovare un po’ di tempo libero per andare nel museo a fare una visita ai suoi vecchi amici e quello che scoprirà è assolutamente sconvolgente in quanto sembra che tutti i vari personaggi stiano per essere imballati trasferiti in un deposito di grande dimensioni dove continueranno ad essere conservati giacché dovranno essere sostituiti da una serie di ologrammi per rendere il museo ancora più interattivo. I pezzi che dovranno restare a New York sono invece la statua del generale Roosevelt e quella del faraone.

La sera successiva riceve la telefonata del piccolo cowboy che lo informa di una situazione drammatica in quanto la scimmia che era presente nel museo ha rubato la tavola magica del faraone per cui nel magazzino dove si trovano ad altri reperti storici è andata in scena la magia che magicamente animato tutti i vari personaggi mettendo in essere una situazione a dir poco caotica.

A questo punto, Larry non può far altro che occuparsi della vicenda che è diventata di importanza capitale anche per quanto riguarda la sicurezza degli Stati Uniti d’America per cui si mette in viaggio fruendo anche del supporto del generale a Roosevelt in un’avventura davvero straordinaria nella quale dovrà fare i conti con altri personaggi molto più pericolosi dei precedenti.

