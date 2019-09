Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone/ Su Rai 3 il film con Ben Stiller

Questa sera, martedì 24 settembre, a partire dalle ore 21.20, su Rai 3 andrà in onda “Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone”, terzo capitolo della saga dedicata alle avventure della guardia Larry Daley. La regia del film è affidata al canadese Shawn Levy, già regista dei precedenti film della trilogia. Levy ha anche diretto “Oggi sposi… niente sesso”, “Una scatenata dozzina”, “Notte folle a Manhattan” e” Gli stagisti”. Protagonista principale è l’attore Ben Stiller. Al suo fianco, ritroviamo Robin Williams, Owen Wilson e Rami Malek. Tra le new entry ricordiamo Dan Stevens nei panni di Lancillotto e Hugh Jackman, in quelli di Re Artù. I due attori hanno interpretato degli X-Men: Jackman è da sempre il volto di Wolverine, mentre Stevens ha vestito i panni di Legion, nell’omonima serie tv.

Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone, la trama del film

Durante una spedizione egizia, viene trovata la tavola di Ahkmenrah. Larry Daley lavora ancora al Museo di storia naturale di New York, mentre suo figlio Nick vuole lasciare gli studi per diventare un DJ di successo. Larry viene a sapere che la spedizione egizia era guidata dal dottor Fredericks insieme al figlio Cecil, uno dei guardiani che aveva sostituito. La tavola di Ahkmenrah inizia a corrodersi in modo strano, facendo comportare in modo irrazionale i personaggi. Ahkmenrah spiega a Larry che suo padre potrebbe sapere come risolvere il problema, ma è conservato al British Museum di Londra. Larry convince il direttore del museo a spedire Ahkmenrah e la tavola a Londra. Al museo Larry conosce la guardiana Tilly e si accorge che Ahkmenrah si è portato dietro Roosevelt, Sacajawea, la scimmia Dexter, Attila, Ottavio, Jedediah e Lè, un neanderthaliano molto simile a Larry. Per l’improbabile gruppo inizia una nuova avventura nei corridoi del museo londinese per raggiungere l’ala egizia dove si trovano i genitori di Ahkmenrah…

