Una Notte al Museo 3, Il segreto del faraone/ Video su Rai 2, Larry sconvolto?

Una Notte al Museo 3 Il segreto del faraone, la trama del film

Una Notte al Museo 3 Il segreto del faraone va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 17:25. Si tratta del terzo ed ultimo capitolo della serie dedicata alle vicende di un museo che di notte prende forma e si anima nei suoi personaggi ed è stato realizzato nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione è stata gestita dalla Twentieth Century Fox.

In questo terzo capitolo della fortunata saga cinematografica, Una Notte al Museo 3 Il segreto del faraone, ci sono nuove ed emozionanti avventure che stanno per sconvolgere nuovamente la vita di Larry che nel frattempo è tornato ad essere il custode del museo di storia naturale di New York.

Le cose sono molto cambiate anche perché Larry ha deciso di lasciare il suo vecchio lavoro e soprattutto ha convinto il direttore nello sfruttare le potenzialità della tavola magica nell’animare i vari personaggi per rendere il museo ancora maggiormente interessante agli occhi dei visitatori magari con una visita notturna durante la quale i visitatori potranno interagire con i vari personaggi animati dello stesso museo.

I preparativi vanno avanti per la grande apertura di questa nuova attrazione del centro di New York ma iniziano a succedere delle cose piuttosto strane ed in particolar modo la tavola magica sembra perdere il proprio potere il che induce i vari personaggi ed avere dei comportamenti strani e molto pericolosi. In ragione di ciò il direttore del museo decide di fermare tutto ed aspettare che le cose possano cambiare.

Larry che peraltro deve fare i conti con le esigenze del proprio figlio che ormai è cresciuto e soprattutto non vuole assolutamente studiare in un college per seguire la sua passione per la discomusic, decide di occuparsi della vicenda ed in particolar modo scopre grazie al Faraone che c’è una certa leggenda che può essere spezzata soltanto grazie al suo padre che è conservato al British Museum di Londra. A questo punto i vari personaggi dovranno mettersi in viaggio per raggiungere il museo britannico e quindi cercare di trovare il padre del faraone in maniera tale da scoprire cosa stia accadendo alla tavola magica e quali potrebbero essere le conseguenze nefaste per l’intero mondo. Avrà così iniziò una ennesima avventura che vedrà quale protagonista il custode Larry ed alcuni mitici personaggi che ancora una volta dovranno mettere a rischio la propria esistenza per riuscire a salvare le sorti del museo ma anche e soprattutto del mondo.

