Una notte al museo/ Video, su Rai 2 il film con Ben Stiller (10 settembre 2019)

Una Notte al Museo è il grande appuntamento di oggi, 10 settembre, in prima serata su Rai 2. Si tratta di un film di genere commedia e fantastico. Il film verrà trasmesso su Rai 2 alle ore 21:25. La pellicola diretta dal regista Shawn Levy, ha debuttato nei cinema italiani ed internazionali durante l’anno 2006, ben 13 anni fa. Il protagonista principale dell’opera è l’attore Ben Stiller, coadiuvato da un cast ricco di stelle internazionali come il compianto Robin Williams, Owen Wilson, Ricky Gervais, Dick Van Dycke, Carla Gugino, Rami Malek ed anche l’italiano Pierfrancesco Favino. Tra tutti gli attori citati, è importante menzionare come anche in questa pellicola è possibile vedere la collaborazione tra Ben Stiller ed Owen Wilson, che insieme hanno recitato in molteplici commedie di successo come Zoolander e Starsky & Hutch. La sceneggiatura del film è stata curata da Thomas Lennon e Ben Garant, mentre le musiche sono state realizzate da Alan Silvestri.

Una Notte al Museo, la trama del film

Ecco la trama di Una Notte al Museo. Larry Daley è un uomo divorziato che si prende cura del proprio bambino di 10 anni Nick. Larry spese delude il proprio figlio che non è contento affatto della professione che il proprio papà svolge, anzi se ne vergogna molto. Tuttavia, un giorno a Larry viene offerto il ruolo di custode del Museo di Storia Naturale di New York, uno dei più importanti al mondo. Dopo alcune notti, Larry inizia a notare alcuni strani avvenimenti che avvengono all’interno del museo. Difatti, per uno strano incantesimo, tutti i reperti ed i personaggi storici presenti all’interno dell’edificio prendono vita e raccontano le proprie esperienze al malcapitato Larry. Inizialmente spaventato, l’uomo però decide di diventare amico di alcuni personaggi del museo come ad esempio Teddy Roosvelt ed il pistolero Jebediah Smith. Inoltre, decide di portare al museo di notte anche il proprio figliolo, che rimane quindi estasiato della magia del luogo. Comunque, quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’oscura minaccia sembra abbattersi sul Museo che rischia di scomparire per sempre, insieme alla linfa vitale che avvolge tutti i personaggi dell’edificio. Toccherà a Larry svelare il mistero ed impedire che questo luogo stupendo, venga fatto a pezzi da personaggi malvagi.

Il trailer di Una notte al museo





