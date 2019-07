Una notte con la regina/ Su Rai 3 il film con Sarah Gadon (oggi, 4 luglio 2019)

Questa sera, giovedì 4 luglio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda “Una notte con la regina”, una pellicola prodotta nel 2015 nel Regno Unito. La regia è stata affidata a Julian Jarrold, regista di “Kinky Boots – Decisamente diversi”, “Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro” e “Ritorno a Brideshead”, mentre la sceneggiatura è di Trevor De Silva e Kevin Hood. Nel cast sono presenti Sarah Gadon e Bel Powley nei panni delle principesse Elizabeth e Margaret, Jack Reynor, Rupert Everett (re Giorgio VI), Emily Watson (regina Elisabetta) e Roger Allam.

Una notte con la regina, la trama del film

8 maggio 1945, in tutta Europa si festeggia la vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. A Londra re Giorgio VI si prepara a scrivere il suo discorso per il popolo inglese, mente le principesse Elisabeth e Margaret chiedono ai loro genitori di partecipare alla celebrazioni. La regina madre è contraria ma il re, colpito dalla supplica della figlia Elizabeth, concede alle figlie una serata di libertà, a patto di essere scortate da due guardie reali e tornare a Buckingham Palace per l’una in punto. Le due ragazze, in incognito, realizzano che l’itinerario pianificato della regina non soddisfa le loro aspettative di divertimento: Margaret è la prima a liberarsi della sua scorta, seguita da Elizabeth. Le principesse si separano: Margaret viene aiutata da un ufficiale di marina che crede di avere a che fare con una ragazza normale, mentre Elizabeth si imbatte in un aviatore. Margaret viene condotta in un mondo di locali notturni, giochi d’azzardo, alcolici e bordelli. Anche Elizabeth vivrà una serie di avventure cercando di ritrovare la sorella…

© RIPRODUZIONE RISERVATA