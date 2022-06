Una notte da leoni 2/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper e Zack Galifianakis

Una notte da leoni 2, film di Italia 1 diretto da Todd Philips

Una notte da leoni 2 è il sequel di Una notte da leoni de è stato distribuito nelle sale nel 2011 e si rivela un’altra commedia divertente. Il film va in onda a partire dalle 21,20 oggi, 19 giugno, su Italia 1.

La pellicola è diretta da Todd Philips e ha come interpreti gli stessi attori del film precedente: Bradley Cooper, Zack Galifianakis, Ed Helms, Ken Jeong, Paul Giamatti, Justin Bartha, Sacha Barrese, Mason Lee e Jamie Chung.

Una notte da leoni 2, la trama

Come nel film precedente, anche il racconto di Una notte da leoni 2 prende spunto dal matrimonio di uno dei quattro amici. Dopo due anni, infatti, i ragazzi si incontrano per recarsi in Thailandia dove si terrà il matrimonio di Stu con Lauren. Casualmente, all’aereoporto incontrano il giovane fratello della sposa ed insieme si dirigono verso il lussuoso Hotel dove si terrà la cerimonia. Anche in questa nuova avventura non mancano i colpi di scena e le situazioni al limite del grottesco, dopo la cena di prova, infatti, il gruppo si ritrova in spiaggia ed insieme brindano alla felicità dell’amico.

Il giorno dopo, però, si ritrovano coinvolti, insieme ad un gangster con cui ha fatto amicizia uno di loro dopo i fatti di Las Vegas, in una serie di avvenimenti incredibili. Scoprono di aver dormito in una stanza d’hotel sporca di Bangkok, la testa di Alan è rasa a zero, Stu ha un tatuaggio sul viso e purtroppo non c’è Teddy ma solo il resto del suo dito mozzato.

Nessuno di loro ricorda nulla della sera precedente, solo il gangster ha qualche vago ricordo, ma nel mentre era intento a raccontare, sviene in preda ai fumi della cocaina. Uno di loro, intanto, rimasto in albergo, li avverte del ritrovamento di Teddy da parte della polizia e quindi si recano alla centrale, dove con somma sorpresa scoprono che in realtà è stato arrestata un’altra persona al posto dell’amico visto che indossava la felpa del ragazza e aveva i suoi documenti.

Purtroppo però, il signore avendo giurato di non parlare non da nessuna informazione utile al trio di amici. Le speranze sembrano essere svanite nel nulla sino a quando non scoprono una ricevuta di un pub fra i documenti del ragazzo. Finalmente si mettono sulle sue tracce convinti di ritrovare il ragazzo e di poter partecipare al matrimonio.

