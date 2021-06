Una notte da leoni 2/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi, 3 giugno)

Questa sera, giovedì 3 giugno, alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda “Una notte da leoni 2”, film americano del 2011 che racconta le disavventure dei quattro amici Alan, Doug, Phil e Stu. Prodotto e diretto da Todd Phillips e distribuito da Warner Bros questo film è il sequel di “Una notte da leoni”, campione di incassi del 2009 che ha lanciato sul grande schermo Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha ma soprattutto Bradley Cooper, diventato uno degli attori e registi più apprezzati di Hollywood.

Memorabili le sue interpretazioni di Chris Kyle in “American Sniper” e Jackson Maine in “A Star is Born”, dove duetta con Lady Gaga. Anche in “Una notte da leone 2” ritroviamo il cast originale con Bradley Cooper nel ruolo di Phil Wenneck, Ed Helms in quello di Stu Price, Justin Bartha e Zack Galifianakis nei panni di Doug Billings e Alan Garner.

Una notte da leoni 2, la trama del film

In“Una notte da leoni 2” sono trascorsi due anni dalla notte brava di Las Vegas. Phil, Doug e Alan si ritrovano in aeroporto in partenza per la Thailandia, dove Stu sta per sposare la fidanzata Lauren. I tre fanno conoscenza con il sedicenne Teddy, fratello della sposa con cui si recano al resort che ospiterà la cerimonia. Tutto sembra filare liscio ma i guai non si fanno attendere: dopo aver brindato sulla spiaggia con Teddy i tre malcapitati si risvegliano in un lurido albergo a Bangkok senza ricordare nulla… Alan ha la testa rasata, Stu un tatuaggio sul viso, una scimmietta si aggira per la stanza e viene ritrovato un dito mozzato di Teddy.

Come se non bastasse in camera c’è anche Mr Chow, un gangster conosciuto a Las Vegas nel primo episodio e diventato amico di Alan. Mr Chow sembra l’unico a ricordare qualcosa della sera precedente, ma non appena prova a ricostruire i fatti sviene a causa di un’overdose, suscitando il panico dei tre amici, che lo rinchiudono in una ghiacciaia. Poco dopo ricevono una telefonata di Doug, rimasto al resort, che li avvisa di una buona notizia: Teddy è vivo ed è stato arrestato dalla polizia. Purtroppo si rivelerà un falso allarme: il soggetto fermato è un anziano monaco, trovato misteriosamente in possesso dei documenti di Teddy. Il vecchio religioso rispetta un voto di silenzio e non fornisce alcuna informazione utile a ritrovare il fratello della sposa. Quando tutto sembra ormai perduto il gruppo trova casualmente uno scontrino del pub White Lion, in cui il giovane si era recato poco tempo prima, e inizia a indagare. Riusciranno i tre amici a trovare Teddy e rientrare al resort in tempo per le nozze di Stu?



