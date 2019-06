Una notte da Leoni 2/ Video, su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi, 12 giugno)

Una notte da Leoni 2 è divertente commedia che allieterà invece la prima serata del 12 giugno su Italia 1. Alle 21:20, infatti, è in programmazione l’esilarante seguito della prima pellicola , una produzione USA del 2011, uscita con il titolo originale The Hangover Part II. Sotto la buona regia Todd Philips si muove uno straordinario cast composto da Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Paul Giamatti che rendono ancora una volta piacevole e spassoso questo film che è stato distribuito in Italia dalla Warner Bros Italia con la prima uscita nelle sale cinematografiche avvenuta il 25 maggio del 2011. A rendere ancora più interessante questa pellicola hanno contribuito i diversi effetti speciali curati in modo ammirevole da Animal Makers e la coinvolgente colonna sonora le cui musiche sono state scritte da Christophe Bech.

“Una notte da Leoni 2”, la trama del film

Nel primo episodio, i protagonisti avevano trascorso una notte folle a Las Vegas. Nel sequel Una notte da Leoni 2 sono trascorsi due anni ed è Stu che questa volta è in procinto di sposarsi. Per festeggiare questo evento ha deciso di invitare Doug e Phil in Thailandia, nella villa dei suoi futuri suoceri, dove dovranno partecipare ad una cerimonia molto intima e tranquilla: l’esatto opposto di quello che solitamente fanno. Tutto dovrebbe procedere bene tranne che Alan, venuto a conoscenza del matrimonio riesce a infiltrarsi nella festa, desideroso di passare nuovamente una notte di baldoria insieme ai suoi amici. Ma improvvisamente arriva la solita telefonata di Phil con tutte le conseguenze che è lecito attendersi. Infatti la sera precedente il matrimonio dopo un brindisi quattro si recano in spiaggia per mangiare dei mushmellow ma al mattino dopo al risveglio non ricordano nulla e in più si trovano completamente disorientati: Alan è rasato zero mentre Stu ha un tatuaggio in faccia. Nessuno ricorda nulla ma con un seguito di eventi che divertono in modo unico lo spettatore.

