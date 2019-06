Una notte da leoni 3/ Video, su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi, 14 giugno)

Una notte da leoni 3 va in onda oggi, venerdì 14 giugno, alle ore 21:25 su Italia 1. La pellicola è uscita in sala nel 2013 e che pur non avendo avuto lo stesso successo dei 2 film precedenti è stata comunque una delle commedie che ha dominato al botteghino in quella stagione. Alla regia c’è ancora una volta Todd Philips, regista a cui si deve anche soggetto e sceneggiatura e che a breve tornerà in sala con “Joker”, una delle pellicole più attese di questo 2019. Il regista ha curato anche la produzione del film, in tandem con Daniel Goldberg, mentre le case di produzione che sono state coinvolte nel progetto sono state la Legendary Pictures e la Warner Bros: la prima ha curato la vera e propria produzione della pellicola, mentre la seconda si è occupata della distribuzione in tutto il mondo. I personaggi principali del film sono gli stessi dei 2 capitoli precedenti e quindi ritroviamo tra gli altri Bradley Cooper, che nel presente è da poco reduce dal successo di “A star is born”, oltre a Zach Galifianakis , Ken Jonge a Ed Helms. Vediamo ora insieme la trama di questa divertente commedia che allieterà la serata di venerdì.

Clicca qui per il trailer

Una notte da leoni 3, la trama del film

Una notte da leoni 3 inizia con Leslie Chow, personaggio interpretato dal simpatico Ken Jeong, che riesce ad evadere dalla prigione in cui era stato rinchiuso alla fine della seconda pellicola: il momento propizio è una rivolta dei detenuti, nel corso della quale riesce a dileguarsi. Successivamente lo spettatore ritrova Alan, il personaggio interpretato da Zach Galifianakis: ci vuole davvero poco per capire che la sua stabilità mentale è sempre più compromessa. Il colpo di grazia sembra essere giunto con la morte del padre: i suoi familiari ritengono che sia giunto il momento di farlo ricoverare in modo permanente. Per rendere il momento meno difficile chiedono a Phil, Stu e Doug, che hanno il volto e la bravura comica di Bradley Cooper, Ed Helms e Justin Bartha, di essere loro a dare all’amico la notizia della difficile decisione che è stata presa. Alan prende la cosa meglio del previsto e pone come unica condizione per farsi ricoverare che siano i 3 amici ad accompagnarlo. Il gruppo parte quindi verso l’Arizona, ma dopo poco incocciano in Marhall: quest’ultimo è un poco di bono a cui Chow aveva sottratto oro per decine di milioni di dollari. Marshall vuole che Alan ed i suoi amici lo aiutinio a ritrovare Chow e per costringerli rapisce Doug. Chow viene presto individuato e viene organizzato un incontro in un locale che si trova in Messico, poco dopo il confine americano. Tuttavia il piano, consistente nel narcotizzare Chow, non va a buon fine: quest’ultimo però, una volta venuto a sapere della situazione, decide di accordarsi con gli amici di Doug per cercare non solo di salvare quest’ultimo, ma di prendersi nuovamente e definitivamente gioco di Marshall, mandandolo letteralmente sul lastrico.

Il trailer del film “Una notte da leoni 3”





© RIPRODUZIONE RISERVATA