Una notte da leoni 3/ Video, su Italia 1 il film con Zach Galifianakis (10 giugno)

Una notte da leoni 3 va in onda oggi, giovedì 10 giugno, dalle 21,25 su Italia 1. L’anno di uscita del film è il 2013 ed è stato diretto da Todd Philips. Una di quelle pellicole dal cast corale, vede tra gli interpreti principali Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jong, John Goodman, Melissa Mccarhy, Heather Graham. È stato distribuito in Italia da Warner Bros e la colonna sonora vede autori del calibro di Christhope Beck e Billy Joel. Il tema musicale principale è My Life. Il genere del film è quello della commedia ed è il capitolo finale della trilogia. L’anno di uscita di Una notte da leone 2 è del 2011. Todd Philips cura anche la sceneggiatura e figura tra i produttori del film insieme a John Lucas. E’ stato girato tra la California e l’Arizona.

Una notte da leoni 3, la trama

Sono passati due anni dalla fine del precedente capitolo e in Una notte da leoni 3 i tre amici su cui ruota il racconto Phil, Stu e Dug conducono una vita apparentemente serena e tranquilla. Le prove delle loro malefatte come i tatuaggi sono stati eliminati con il laser. Colui che solitamente provoca i disastri, Leslie, è stato rinchiuso in una prigione in Thailandia e non può più essere artefice di danni. I ragazzi si sono ripresi dal loro modo di vivere sopra le righe, dal ritrovarsi a girovagare per le strade di Las Vegas, dai rapimenti, dall’essere inseguiti dagli spacciatori.

L’unico componente della banda che non ha trovato l’equilibrio è Alan; non prende i suoi farmaci, non possiede il senso del dovere, si comporta in maniera sconsiderata, non conosce limiti. Il destino vuole che, sopraggiunta una crisi personale, Alan è costretto a chiedere l’aiuto di cui necessita. Si rivolge ai suoi tre amici e consapevoli di non avere più ostacoli sul loro cammino, decidono di portare a termine tutto ciò che hanno iniziato tornando a Las Vegas. Purtroppo, però, con loro non si può essere mai sicuri di nulla.

Video, il trailer del film “Una notte da leoni 3”

