Una notte da leoni/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper e Zack Galifianakis

Una notte da leoni, film di Italia 1 diretto da Todd Phillips

Una notte da leoni è una divertente commedia del 2009 che andrà in onda su Italia 1 dalle 21,20 oggi, 12 giugno. Si tratta del primo capitolo a cui seguiranno Una notte da leoni 2 del 2011 e una Notte da Leoni 3 del 2013. La regia del film è di Todd Phillips, mentre il cast comprende: Bradley Cooper, Ed Helms, Zack Galifianakis, Justin Bartha, Sasha Barrese, Heather Graham e Ken Jeong. La colonna sonora del film è formata da brani di tanti eccellenti artisti, quali Phil Collins e Kanye West.

Una notte da leoni, la trama del film: l’addio al celibato e…

Il racconto di Una notte da leoni è incentrato su quattro amici scalmanati che decidono di trascorrere una notte brava per festeggiare l’addio al celibato di uno di loro. La loro destinazione è Las Vegas e precisamente al Caesars Palace dove tra il lusso più sfrenato riescono anche a rilassarsi prima di recarsi sul tetto dell’albergo per bere e iniziare la loro lunga notte all’insegna del divertimento. Il giorno successivo i tre amici si destano e si rendono conto di non ricordare più nulla di ciò che è accaduto il giorno prima, mentre il loro amico futuro sposo è svanito nel nulla.

Come se non bastasse cominciano a notare cose inverosimili, a uno di loro manca un dente che si ritrova nella tasca di un’altro, inoltre regna il caos nella loro camera, si ritrovano con un pollo nel soggiorno, un bambino nell armadio e una tigre nel bagno. I tre amici animati dalla voglia di comprendere, decidono di ripercorrere la notte appena trascorsa sforzandosi di far mente locale.

Per ritrovare il loro amico chiedono al portiere dell’albergo la loro macchina, ma al suo posto si ritrovano con un auto della polizia. Non paghi, i tre amici si recano in ospedale in cerca di risposte e qui vengono a conoscenza che sono stati drogati con una sostanza che provoca la perdita di memoria.

Ma a Las Vegas tutto può succedere ed infatti scoprono che uno di loro ha sposato una spogliarellista nonostante sia felicemente fidanzato e che il piccolo trovato nell’armadio è il figlio di lei. La loro avventura non può giungere al termine senza aver trovato l’amico per riuscire ad arrivare in tempo all’altare.

Il video del trailer del film Una da leoni













