UNA NOTTE DA LEONI, ITALIA 1/ Il primo capitolo di una vera e propria trilogia

Una notte da leoni, visto l’enorme successo ottenuto, ha dato il via ad una vera e propria serie che annovera ben tre capitoli. Dal punto di vista commerciale, Una Notte da Leoni è stato un successo incredibile, visto che il suo budget di partenza era di appena 35 milioni di dollari e l’incasso globale complessivo è stato di 467 milioni di dollari. In particolar modo, questa pellicola ha donato anche un successo incredibile a Bradley Cooper che da questo film ha ottenuto solo riscontri positivi. Anche la critica ha apprezzato Una Notte da Leoni e questa produzione è considerata un cult tra gli appassionati ormai. Sul portale Rotten Tomatoes, Una Notte da Leoni possiede il 78% di critiche positive ed è riuscito ad aggiudicarsi il Golden Globe come miglior commedia. La regia è stata affidata a Todd Phillips che ha raccolto un grandissimo successo di recente grazie al film che gli ha permesso il definitivo salto di qualità grazie a Joker, film con Joaquin Phoenix.

Info e orario

Una notte da leoni sarà trasmesso oggi, 7 giugno, alle ore 21:30 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che viene etichettata come commedia, uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante la stagione 2009. Il regista del film è Todd Philips mentre la sceneggiatura è stata curata da Jon Lucas e Scott Moore. Il cast del film contiene al suo interno attori estremamente famosi come Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Ken Jeong, Mike Epps e Justin Bartha. La fotografia del film è stata curata da Lawrence Sher mentre le musiche sono state realizzate dal compositore Christophe Beck.

Una notte da leoni, la trama del film

Ecco la trama di Una notte da leoni. Doug, Phil, Stuart e Alan sono un gruppo di amici che partono insieme per Las Vegas. Lo scopo del gruppo di amici è quello di festeggiare l’addio al celibato di Doug, che da lì a poco dovrà sposarsi. Per questa ragione, i 4, amici da sempre, vogliono far vivere una notte da leoni all’amico, prima che la sua vita cambi per sempre. Dunque, i 4 festeggiano e giocano per tutto il tempo, godendosi quelli che sono gli agi accumulati nel corso del tempo.

Tuttavia, dopo la prima notte, si risvegliano in una suite del famoso hotel Caesars Palace. Phil, Stuart e Alan sono disorientati, la camera è in disordine, una gallina gira nell’ambiente e Doug sembra essere scomparso. I 3 amici dovranno quindi riuscire a trovare Doug e ricostruire cos’è successo la sera prima. Tutto questo avverrà attraverso flashback, ricordi sfocati, fotografie e molte altre situazioni tra il comico ed il grottesco.

Video, il trailer di Una notte da leoni





