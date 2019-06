Una notte da leoni/ Video, su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi, 2 giugno)

Una notte da leoni va in onda su Italia 1 in prima serata questa domenica 2 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Una pellicola che è stata realizzata nel 2009 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Legendary pictures mentre il distribuzione nelle sale cinematografiche nel settore dell’home video è stata gestita dalla Warner Bros. Il film porta la firma di Todd Phillips con il soggetto e la sceneggiatura che è stato ideato e sviluppato da Jon Lucas e Scott Moore, il montaggio è stato eseguito da Debra Neil Fisher, le musiche della colonna sonora sono di Christophe Beck ed i costumi indossati dagli attori sul set portano la firma di Louise Mingenbach. Nel cast grandi nomi del cinema come Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham.

Una notte da leoni, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Una notte da leoni. Due amici storici il futuro cognato Decidono di festeggiare l’ultima notte da celibe di Doug organizzando per lui Una sorta di gita a Las Vegas all’insegna del divertimento e dello sballo. I 4 partono alla volta della città A bordo di una splendida Mercedes che è stata prestata dal futuro sposo dal suo nuovo suocero nonostante quest’ultimo sia particolarmente affezionato alla macchina ma confida sul senso di responsabilità dello stesso Doug che fino a quel momento si era sempre comportato in maniera impeccabile. Una volta arrivati nella città del divertimento i quattro decidono prima di gettarsi di dare il via alla serata di brindare senza tuttavia di rendersi conto che uno di loro abbia messo nella bevanda una sostanza stupefacente che credevano erroneamente essere semplice ecstasy. I quattro si risvegliano la mattina seguente completamente devastata in un appartamento distrutto nel quale sono presenti tra gli altri anche una tigre ed un neonato. La cosa maggiormente preoccupante è rappresentata dal fatto che non vi è alcuna traccia del futuro sposo. I tre amici Dunque preoccupati dalla situazione e soprattutto di come nelle prossime ore devono assolutamente far ritorno a casa perché la cerimonia del matrimonio deve essere effettuata senza intoppi decidono di cercare di recuperare il promesso sposo e soprattutto di ricostruire quanto successo nel corso di una nottata che a quanto pare è stata a dir poco travolgente. La ricostruzione di quanto hanno fatto durante la notte sarà straordinariamente divertente passando dalla goliardata di rubare la tigre a casa del campione di pugilato Mike Tyson fino all’incredibile volontà di uno dei tre di sposare una spogliarellista con tanto di bambino appena nato. Insomma tanto divertimento per una pellicola straordinariamente efficace che ha ottenuto un enorme successo nel pubblico e anche nella critica.

