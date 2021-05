Una notte da leoni/ Video, su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi, 27 maggio)

Una notte da leoni va in onda oggi, 27 maggio, in prima serata su Italia 1. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America che vede l’ottima regia di Todd Philips che dirige in modo egregio un cast d’eccezione dove tra i vari nomi troviamo Bradley Cooper, Ed Helmes, Zach Galifianakis, Heather Graham e Sasha Barrese. Sia il soggetto che la sceneggiatura sono curate in modo perfetto da Jon Lucas e Scott Moore mentre i produttori sono lo stesso Todd Philips e Daniel Goldberg.

Molto apprezzati dal pubblico sono anche i diversi effetti speciali presenti all’interno del film realizzati dalla Jim Henson’s Creature Shop e Pacific Vision Productions. Le musiche infine sono state curate da Christophe Beck. Distribuito dalla Warner Bros Italia, la prima uscita è avvenuta il il 19 giugno 2009.

Una notte da leoni, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Una notte da leoni. Doug si trova ad appena due giorni dal matrimonio e decide di passarli insieme ai suoi due amici di sempre cioè Phil e Stu e con il suo prossimo cognato Alan. Ognuno di loro vive delle esperienze personali e coniugali molto particolari e a bordo di una Mercedes da collezione partono per Las Vegas dove festeggiare l’addio al celibato di Doug.

Ma le cose non vanno proprio come sperano. Infatti sotto l’effetto della droga, si svegliano in una suite con una tigre in camera, una gallina, senza un dente e con la totale assenza dello sposo; spaventati dalla scomparsa di Doug decidono quindi di ricostruire pian piano tutto ciò che è successo durante la notte e scopriranno di aver fatto delle cose assolutamente inenarrabili. In tutto ciò la sposa aspetta a Los Angeles il suo sposo, anche se in preda al nervosismo. Alla fine, tra mille peripezie e con l’aiuto della neo-moglie, riescono a ritrovare Doug e permettere così di poter celebrare il matrimonio.

Video, il trailer del film “Una notte da leoni”





