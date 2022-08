“Una passione per l’uomo”, Meeting Rimini 2022/ Diretta video incontro Zuppi e Scholz

“UNA PASSIONE PER L’UOMO”: L’INCONTRO SUL TITOLO DEL MEETING DI RIMINI IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Si terrà alle ore 15 oggi domenica 21 agosto l’incontro sul titolo del Meeting Rimini 2022 “Una passione per l’uomo”, citazione tratta dal discorso del Servo di Dio Don Luigi Giussani ospite all’edizione del 1985. Sarà il Cardinale Matteo Maria Zuppi a presentare e illustrare il tema del Meeting 2022, accompagnato dal Presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz. Per chi sarà presente in Fiera Nuova di Rimini, l’appuntamento con l’incontro centrale del Meeting è previsto per le ore 15 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3: per chi invece seguirà da casa o da remoto, è disponibile la diretta streaming video sul canale YouTube “Meeting di Rimini”.

La diretta online del convegno sarà possibile seguirla anche sui portali di RaiNews e Quotidiano Nazionale, mentre ampi stralci dell’intervento del Cardinal Zuppi saranno seguiti dal canale 48 del digitale, RaiNews24. Il titolo e il tema della 43esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli vedrà dunque come protagonista S. Em. Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente CEI, Arcivescovo di Bologna: introduce invece l’incontro, Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

CARD. ZUPPI AL MEETING RIMINI 2022: IL TEMA DELL’INCONTRO

«Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità – dice Teilhard de Chardin – non è una catastrofe che venga dal di fuori, non è né la fame, né la peste; è invece quella malattia spirituale, la più terribile perché il più direttamente umano dei flagelli, che è la perdita del gusto di vivere»: parlava così Don Luigi Giussani al Meeting 1985, quando nacque il discorso da cui è tratto il titolo dell’edizione numero 43. “Una passione per l’uomo”. «Cosa dice costui? Parla della Trinità, di Dio Padre, parla dell’inferno, parla dell’anima, della responsabilità dell’uomo…», sottolineava ancora il fondatore di Comunione e Liberazione riferendosi ai discorso di chi si imbatteva nell’umanità eccezionale di Gesù, «Ma perché costui dice queste cose? Perché ama l’uomo, perché ha passione per l’uomo».

La riflessione su questa particolare “passione” per l’umanità che scorga nella fede in Cristo è stata affidata quest’anno al Cardinal Matteo Maria Zuppi, neo-eletto Presidente della CEI: dopo la nomina decisa da Papa Francesco negli scorsi mesi, il Meeting di Rimini espresse con pieno sostegno la nuova missione dell’Arcivescovo di Bologna, «Siamo certi che la sua Presidenza sosterrà la Chiesa in Italia in un rinnovamento della sua presenza missionaria e delle sue opere di carità presso i vicini ed i lontani. Le rinnoviamo la nostra disponibilità a servire la Chiesa nella sua espressione educativa, culturale e sociale e le assicuriamo di accompagnarla con le nostre preghiere», si legge nel telegramma inviato dalla Fondazione al Cardinal Zuppi.













