Una pazza giornata a New York/ Su Italia 1 il film con le gemelle Olsen

Una pazza giornata a New York va in onda su Italia 1 a partire dalle 16.05 di oggi, sabato 15 maggio 2021. Protagoniste sono le mitiche gemelle Mary Kate e Ashley Olsen nei panni delle protagoniste. Alla regia di questa spassosa commedia adolescenziale datata 2004 il director Dennie Gordon. Quando si parla delle Olsen ci si aspettano sempre guai e divertimento al centro di un film che riesce a suscitare grandi risate e a regalare al suo pubblico un po’ di sano intrattenimento in grado di trascinarlo all’interno di storie surreali ma che si reggono in piedi e che conquistano anche i più grandi.

Una pazza giornata a New York, la trama del film

Una pazza giornata a New York si apre presentandoci le gemelle Ryan, Jane e Roxy. Le due, per quanto molto simili nell’aspetto, hanno due caratteri e due personalità completamente all’opposto. Mentre Jane eccelle per il suo rendimento scolastico, è la classica nerd dei licei americani e fa la cheerleader per la squadra di football americano del suo istituto, la sorella Roxy è appassionata di musica rock alternativa e ha in programma di recarsi a New York per assistere a un concerto della band.

Jane approfitta della partenza della sorella verso la Grande Mela per andare con lei e far sì di arricchire il suo curriculum in vista dell’ammissione al college e agevolare il suo futuro percorso che immagina in politica. Come è logico aspettarsi, a New York le due gemelle Ryan incapperanno in una serie di peripezie che inizialmente le porterà allo scontro, ma poi servirà a far capire a entrambe l’importanza del loro legame familiare.

