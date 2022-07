Una pazza giornata a New York/ Su Italia 1 il film con le gemelle Olsen

Una pazza giornata a New York, film di Italia 1 diretto da Dennie Gordon

Una pazza giornata a New York andrà in onda oggi, domenica 3 luglio, su Italia 1 alle ore 14.15. New York Minute è una commedia per ragazzi girata nel 2004 da Dennie Gordon. I produttori sono Denise Di Novi, Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen e Robert Thorne; i co-produttori Christine A. Sacani e Jill Zimmerman; le musiche sono di George S. Clinton e Michael Muhlfriedel. Le sorelle Holsen, Mary-Kate e Ashley, sono due attrici, stiliste e imprenditrici statunitensi. Fin dall’infanzia hanno esordito in televisione e al cinema, acquisendo una buona notorietà anche all’estero. Debuttano come attrici da bambine, nella serie TV Gli amici di papà.

Seguono film per la televisione, quali Matrimonio a quattro mani, Due gemelle e una tata, Due gemelle a Parigi, Due gemelle nel pallone, Due gemelle a Londra, Due gemelle on the road, Due gemelle a Roma, Due gemelle quasi famose, Charlie’s Angels – Più che mai. Dal 2005, le due ragazze cessano la loro carriera come attrici e si dedicano al mondo del fashion; infatti, sono le stiliste di svariate linee di alta moda, quale The Row.

Ad affiancare le gemelle Olsen c’è Eugene Levy, attore, comico, regista e sceneggiatore canadese. Ha lavorato sia come attore sia come comico televisivo. La notorietà arriva con American Pie e la sitcom canadese Schitt’s Creek. Ha vinto quattro Emmy Award e un Grammy Award.

Una pazza giornata a New York, la trama del film

Una pazza giornata a New York ha per protagoniste le due gemelle Jane e Roxy, due ragazze dalle personalità opposte. Se Jane è la classica secchiona e capo cheerleader del liceo, Roxy è una fan dei Simple Plan. É proprio grazie alla sua passione per la band che decide di saltare la scuola e andare a New York.

Jane segue la sorella per presentare un discorso, così da facilitare la sua futura carriera politica. Nel corso della giornata le gemelle conoscono un cinese che minaccia di sequestrarle, per trarne un profitto. Nel frattempo, l’agente Max Lomax, deputato al controllo delle assenze scolastiche, vuole capire a tutti i costi dov’è Roxy. Come andrà a finire? Le due sorelle riusciranno a rinsaldare il loro rapporto, nonostante siano così diverse?











