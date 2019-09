Una pazza giornata a New York/ Su Italia 1 il film con le gemelle Olsen

Una pazza giornata a New York animerà il pomeriggio di Italia 1 di oggi, 15 settembre, a partire dalle 15.45 . Si tratta di un film del 2004, ideale per un pubblico molto giovane, e che è stato prodotto e realizzato negli Stati Uniti. Sotto la sapiente regia di Dennie Gordon, si muove un eccellente cast di attori che rendono davvero piacevole la visione di questo film. Tra gli attori troviamo Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen, Eugene Levy, Andy Richter, Riley Sith e Jared Padalecki che danno vita ad una commedia esilarante e coinvolgente. Il buon successo di questo film è dovuto ad un soggetto interessante, alla sceneggiatura curata nei minimi particolari, ad una produzione effettuata da un pool decisamente valido ed infine da una colonna sonora, basata sulle musiche di George S. Clinton e Michael Muhlfiredel che completano il ritmo sostenuto dell’intero produzione cinematografica.

Una pazza giornata a New York, la trama del film

La trama di Una pazza giornata a New York si sviluppa intorno ai due personaggi principali, le gemelle Jane e Roxy Ryan (interpretate rispettivamente da Ashley e Mary-Kate Olsen) che hanno delle personalità completamente opposte. La prima infatti è la classica secchiona mentre Roxy ama la musica e in particolare i Simple Plan; quest’ultima parte per New York per seguire il suo gruppo preferito mentre Jane la segue per presentare un discorso che le dovrebbe aprire le porte della carriera politica. Durante il viaggio incontrano un cinese che è alla ricerca di un microchip smarrito che rappresenterebbe una svolta per la masterizzazione dei CD e che permetterebbe quindi di realizzare dei grandi guadagni; contemporaneamente un agente di polizia è sulle tracce di Roxy a causa delle ripetute assenze scolastiche. I continui eventi che costellano il viaggio delle gemelle permette di far capire loro che entrambe hanno bisogno dell’altra e quindi non possono continuare a stare separate.

