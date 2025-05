Una pista ciclabile con vista mare: un panorama da sogno che va assolutamente visto. Ecco dove si trova.

Gli appassionati di ciclismo e di biciletta amatoriale non possono non fare, almeno una volta nella vita, in una delle piste ciclabili più belle dell’Italia. Un percorso che mette insieme sport, natura, e un paesaggio mozzafiato che sarà difficile da dimenticare. Una pista a picco sul mare, che costeggia una vecchia linea ferroviaria e che è un’esperienza unica nel suo genere.

La cycling riviera si è giudicata il titolo di miglior pista ciclabile italiana del 2025, riconoscimento che ha ottenuto alla recente manifestazione del Green Road Award, che si è tenuta a Trieste. La manifestazione premia le migliori piste del paese, e tiene conto dell’infrastrutture cicloturistiche di cui sono dotate. Il titolo è stato vinto meritatamente da una delle regioni più belle d’Italia che dedica molto della sua attenzione alle piste ciclabili. Non a caso l’affluenza di ciclisti nel territorio è continua e frequente.

La bellissima pista si trova in Liguria e si sviluppa lungo la costa ponentina partendo da Ospedaletti fino a Imperia: sono ben 33 chilometri di percorso che incanta con il suo panorama mozzafiato. E’ infatti a picco sul mare e costeggia il binario di una vecchia ferrovia. Inoltre è ben curata ed è perfetta per ogni tipo di pubblico. Oltre che dai ciclisti professionisti, la pista è ideale per le famiglie e gli amatori. E’ infatti facile da seguire e ci si può fermare facilmente.

La cycling riviera, percorso misto bici e treno

La bellissima pista ligure si articola su un percorso naturale bellissimo. Permette infatti di godere di alcuni paesaggi unici della Liguria, inoltre si può alternare il percorso in bici con il treno. Un’esperienze non facile da trovare in altri posti del mondo: un percorso che realizza una combo perfetta tra mare ligure e macchia Mediterranea.

La pista è nata su un tracciato ferroviario abbandonato. La regione ligure ha infatti investito nel 2009 su un tratto di strada inutilizzato e lo ha riqualificato. Inizialmente ha puntato su qualche chilometro, ma poi il progetto si è ampliato fino alla tratta San Lorenzo al Mare e Imperia terminata nel 2025. Oggi è un percorso ambito e bellissimo che merita di essere fatto almeno una volta nella vita. I ciclisti non potranno farselo scappare.

Il Green Road Award, il deciso anniversario della manifestazione

Il Green Road Award ha festeggiato i 10 anni. La manifestazione valuta le migliori piste ciclabili che offrono non solo un percorso, ma anche infrastrutture e servizi. Dopo aver valutato ben 30 siti diversi la cycling riviera della Liguria si è giudicata il primo posto del podio. Gli elementi di cui si è tenuto conto per assegnare il premio sono stati: la progettazione, l’accessibilità, la qualità del servizio e la promozione turistica.

Tutti aspetti determinati per rendere una passeggiata in bicicletta speciale in grado di mettere insieme sport, natura e anche turismo. La medaglia d’argento è stata conquistata dalla Basilicata con la ciclovia meridiana, un percorso immerso in paesaggi selvaggi e isolati, mentre la Puglia si è piazzata al terzo posto. Premiati anche il Gran Tour del Lazio, al Bar to Bar del Piemonte e la ciclovia del sole della Lombardia. Infine l’Umbria ha ricevuto il riconoscimento speciale per il cammino di San Francesco.