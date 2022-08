Una pistola per Ringo/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Una pistola per Ringo, film di Rete 4 diretto da Duccio Tassari

Una pistola per Ringo va in onda oggi, martedì 23 agosto, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto in Italia nel 1965 e diretto da Duccio Tessari, responsabile anche della sceneggiatura e del soggetto. Si tratta del primo della saga realizzata da Tessari composta nella totalità da ben 4 film.

Un Paese Quasi Perfetto/ Il film di Massimo Gaudioso a confronto con le critiche

Il successo della pellicola ha fatto si che il nome Ringo diventasse fonte di ispirazione per numerosissimi personaggi e opere nell’ambito del cinema western. Una particolarità riguarda però un altro film di Tessari, Il ritorno di Ringo, considerato da molti come il sequel ma che in realtà è stato realizzato ancor prima del film in questione. Il motivo di questa convinzione deriva dal gran numero di consensi ottenuti da Una pistola per Ringo. Nel cast troviamo Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Hally Hammond, Nieves Navarro e molti altri ancora.

Immenhof La grande promessa/ Un film che arriva al pubblico di ogni età

Una pistola per Ringo, la trama del film

Il film Una pistola per Ringo parte con un terribile assalto alla banca di un paese locale ad opera di un uomo chiamato Sancho e della sua temibile banda. Una volta messo a segno il colpo decidono di trovare riparo e copertura presso la tenuta di Clyde Brown e sua figlia Ruby prendendoli dunque in ostaggio. Per dare una svolta positiva alla situazione viene ingaggiato dallo sceriffo il temibile Sancho, scarcerato proprio per cercare di trarre in salvo i prigionieri e permettere alle forze dell’ordine di acciuffare il malfattore. Faccia d’angelo, soprannome di Ringo, accetta chiaramente la proposta ma solo in cambio di una ricompensa.

TORNA A CASA, LASSIE!/ Cast film e curiosità: candidato agli Oscar nel 1944 (Rai 1)

Chiede infatti allo sceriffo di ottenere in caso di buona riuscita una percentuale del bottino nelle mani di Sancho e i suoi uomini. Inizia così la missione con Ringo che si intrufola come talpa all’interno della banda e protegge Ruby dalle attenzioni poco lodevoli dei delinquenti. Al contempo, l’uomo decide di stringere un patto anche con Sancho. Proponendo un piano di fuga, chiede il 40% del bottino nel caso in cui fosse riuscito a portarlo in salvo.

Nonostante delle resistenze iniziali, Sancho alla fine accetta soprattutto dopo la confessione di Ringo che ammette di avere un accordo anche con lo sceriffo. La sera seguente scelgono di attaccare l’esercito di quest’ultimo appostato nei dintorni, ma il doppio gioco di Ringo da i suoi frutti perchè riesce a mettere fuorigioco quelli che sarebbero dovuti essere i suoi compagni. Sancho scopre tutto e decide di non fidarsi più dell’uomo, imprigionandolo in attesa di capire come muoversi.

Con l’ennesimo stratagemma faccia d’angelo riesce a convincere il malvivente della sua innocenza e ottiene nuovamente libertà di movimento e azione. Il giorno successivo Ringo passa all’attacco riuscendo a dare una via di fuga agli ostaggi tranne che a Clyde, rimasto ferito all’interno della fattoria. Nel frattempo tutti gli altri trovano la fuga grazie all’esercito dello sceriffo e tramite il crollo di una parte di montagna. La voglia di vendetta di Sancho si riversa sulle sorti di Ringo che però riesce con grande maestria a mettere fuori gioco sia lui che i suoi seguaci, scappando dalla fattoria con la somma pattuita ancor prima che arrivi lo sceriffo sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA