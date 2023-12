Una poltrona per due e le ripercussioni su Wall Street/ Il film cult di Natale cambiò una legge finanziaria

“Una poltrona per due” è un appuntamento fisso alla vigilia di Natale: da ormai 27 anni le reti Mediaset propongono la pellicola il 24 dicembre o a volte anche il giorno stesso del 25. Ormai è diventata dunque una sorta di tradizione: il film è uscito però nel 1984 ed è stato trasmesso per la prima volta in tv due anni dopo. Il film, diretto da John Landis con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, racconta la storia del broker Louis Winthorpe III e del mendicante Billy Ray Valentine. Le loro vite vengono “scambiate” da due ricchi annoiati, due fratelli finanzieri di Filadelfia che vogliono infatti dimostrare che è l’ambiente a fare l’uomo e non viceversa. Così il broker si ritroverà a fare la vita del mendicante e il secondo a dirigere la sua azienda, la Duke & Duke, prendendo l’uno il posto dell’altro.

Balto, Italia 1/ Il film-cartone con protagonista il valoroso cane in onda oggi, 24 dicembre 2023

Il film fu da subito un successo e ottenne una candidatura agli Oscar e due ai Golden Globes, ma non solo. Questo portò addirittura ad una nuova legge da parte di Wall Street. Come infatti racconta Il Giornale, fu varata una legge finanziaria, la Eddy Murphy Rule, grazie alla verosimiglianza di quanto raccontato nel film con ciò che sarebbe potuto accadere nella realtà. Sul finale, infatti, scopriamo che i Duke avevano un’informazione privilegiata riguardante un rapporto positivo sull’andamento delle colture di arance. Così volevano mettere in piedi un nuovo business. Billy Ray e Louis, nel film, ingannano però i due fratelli, sostituendo il rapporto con un altro. Alla fine della pellicola, i due amici diventano ricchi e i Duke brothers finiscono per perdere 400 milioni di dollari.

Il conte di Montecristo, Rete 4/ Il grande classico della letteratura in onda oggi, 24 dicembre 2023

Perché Wall Street ha cambiato una legge dopo “Una poltrona per due”

Dopo la diffusione di “Una poltrona per due“, Wall Street ha varato la Eddie Murphy Rule, così chiamata in onore dell’attore: questa ha cambiato la regola sull’utilizzo di informazioni privilegiate nel mercato delle materie prime. Quando infatti la pellicola uscì, utilizzare queste informazioni non era illegale. La situazione è cambiata con l’approvazione del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, a firma del presidente Barak Obama, del 2010. Si è trattato, spiega Il Giornale, di uno dei documenti più importanti per Wall Street dopo la grande depressione americana. La sezione 746 di questo atto contiene la Eddie Murphy Rule, secondo cui è illegale utilizzare informazioni non pubbliche per commerciare nel mercato dei futures.

Prossima fermata: Natale, Rai 2/ Un viaggio nel passato per riscoprire la magia: oggi 24 dicembre 2023

Nel film natalizio, i Duke, complice un funzionario governativo corrotto, riescono a sapere in anticipo come è andato il raccolto delle arance: si tratta di un dato assolutamente riservato con il quale loro riescono a trarne profitto. Billy Ray e Louis riescono invece a sostituire il report, inserendo informazioni contrarie rispetto all’originale, traendo così in inganno i fratelli Duke, inducendoli così ad assumere posizioni meno vantaggiose. Proprio in seguito alla diffusione del film, dunque, Wall Street ha deciso di cambiare questa regola riguardo alle informazioni privilegiate nel mercato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA