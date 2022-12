Una poltrona per due/ Film vigilia di Natale: trama, curiosità e spiegazione finale

L’assioma non può in alcun modo essere smentito: non esiste vigilia di Natale senza “Una poltrona per due”. Il film diretto da John Landis è divenuto la pellicola per antonomasia del 24 dicembre e sostanzialmente tutti ne conoscono la trama. Magari, però, c’è ancora qualcuno che non ha mai avuto modo di vederlo, per cui vi riassumiamo il contenuto di seguito. Protagonisti della vicenda sono Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) e Billie Ray Valentine (Eddie Murphy), due uomini agli antipodi e le cui vite sono destinate a intrecciarsi sullo sfondo di una Philadelphia ricca di addobbi e riferimenti natalizi.

Louis è un borioso agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer Duke (Don Ameche), mentre Billie Ray è un senzatetto dotato di grandi qualità oratorie. Alla vigilia di Natale i protagonisti di “Una poltrona per Due” si scontrano a causa di un equivoco e i fratelli Duke decidono di coinvolgerli, a loro insaputa, in un esperimento sociale: offrire un incarico lavorativo di assoluto rilievo a Billie Ray e tranciare la carriera di Louis. Winthorpe, dopo aver perso tutto, vuole vendicarsi, ma ben presto verrà a conoscenza della verità e si troverà a combattere al fianco di Valentine per farsi giustizia.

LA SPIEGAZIONE DEL FINALE DEL FILM “UNA POLTRONA PER DUE”

Il finale di “Una poltrona per due”, tuttavia, non è chiaro a tutti. O meglio: si sa che Louis e Billie Ray riescono a prendersi la loro personale rivincita sui Duke e lasciarli senza un quattrino, ma spesso la dinamica esatta degli eventi non è chiara. Sostanzialmente, i fratelli Duke, convinti che il prezzo del succo d’arancia sia in salita, acquistano futures in cui si impegnano al suo acquisto, a prescindere dal suo costo. Un’intuizione (favorita da una falsa pista creata da Louis e Billie Ray) che inizialmente sembra essere geniale.

A un certo punto Louis Whinthorpe, in “Una poltrona per due”, grida: “Vendo 200 aprile a 1.42”, ossia 200 futures in cui promette di vendere per aprile a 1.42 dollari a libbra il succo. Tutti assalgono Winthorpe e Valentine per acquistare i contratti, ma poco dopo in tv viene letto il rapporto ufficiale del governo: il prezzo del succo d’arancia sarà contenuto, perché il raccolto è andato bene. Ecco che parte quindi la rincorsa alla vendita da parte degli agenti e, quando il costo giunge a 29 centesimi a libbra, Winthorpe e Valentine acquistano da tutti, ma non dai Duke, ritrovandosi con in mano contratti per milioni di libbre: potranno quindi cedere a 1.42 dollari a libbra ciò che hanno acquistato per appena 29 centesimi!

ANEDDOTI E COLONNA SONORA DI “UNA POLTRONA PER DUE”

Forse non tutti sanno che “Una poltrona per due”, in origine, si intitolava “Black and White” ed era stato progettato per la coppia comica formata da Gene Wilder e Richard Pryor. Quest’ultimo, tuttavia, rinunciò al ruolo per altri impegni e cedette il posto all’allora 22enne Eddie Murphy, il quale chiese un nuovo partner, individuato in Dan Aykroyd.

All’interno della pellicola, peraltro, vi sono alcuni brevi cameo curiosi, che vedono coinvolti il regista John Landis, il cantante e chitarrista Bo Diddley, la sorella di Jamie Lee Curtis, Kelly Curtis, e il comico Jim Belushi (travestito da gorilla) nell’iconica scena sul treno. Infine, le musiche: oltre a quelle di Elmer Bernstein, “Una poltrona per due” ha una colonna sonora di assoluto rispetto: si va dai brani di Mozart alla disco anni ’80, passando per “The Loco-Motion” di Little Eva e “Jingle Bell Rock”, interpretato da Brenda Lee.

