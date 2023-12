UNA POLTRONA PER DUE/ Il classico natalizio per la prima volta in 4K

Un nuovo master supervisionato dal regista John Landis in occasione del quarantesimo anniversario: Una poltrona per due, il classico natalizio per eccellenza, è disponibile per la prima volta in 4K. Una commedia che, servendosi di modelli classici, riesce a esplorare territori nuovi, anche grazie a un ottimo lavoro di scrittura e ad un cast in stato di grazia. In attesa dell’appuntamento su Italia 1, il film è ora disponibile in 4K Ultra HD + Blu Ray con Paramount e Plaion Pictures.

SINOSSI – A causa di una scommessa tra i ricchi e avari Fratelli Duke (Don Ameche e Ralph Bellamy), le vite dello squattrinato Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) e dell’altezzoso Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) vengono scambiate. Inizia così una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni ’80, che ha lanciato la carriera di Eddie Murphy. Insieme all’astuta Ophelia (Jamie Lee Curtis), Winthorpe e Valentine formano un trio pronto a compiere una rocambolesca vendetta nel mondo della finanza.

Come ben sappiamo, complice l’ambientazione del film, Una poltrona per due rappresenta una consuetudine della televisione italiana: ad eccezione del 2005, dal 1997 ad oggi il film viene trasmesso regolarmente da Italia 1 la sera della vigilia, rendendolo di fatto un classico moderno della programmazione festiva. Ma non solo: ogni anno raccoglie grandissimi ascolti, a testimonianza dell’affetto del pubblico italiano. Dopo The Blues Brothers e Animal House, Landis realizza un altro grande successo e lo fa anche grazie a due fuoriclasse come Dan Aykroyd e Eddie Murphy, qui affiancati da Ralph Bellamy, Don Ameche e Jamie Lee Curtis, all’epoca nota solo per il filone horror. Necessario segnalare la straordinaria colonna sonora firmata da Elmer Bernstein.

