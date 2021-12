Una poltrona per due/ Su Italia 1 il classico appuntamento per la Vigilia di Natale

Una poltrona per due, film di Italia 1 diretto da John Landis

Una poltrona per due va in onda come ogni anno su Italia 1 oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film comico distribuito da UIP (1984) CIC Video e prodotto da Cinema Group Ventures, Paramount Pictures. La pellicola del 1983 è diretta da John Landis: in 51 anni di carriera ha diretto 28 film e 2 serie televisive. Nel 1984 ottiene una nomination ai Nastri d’Argento come regista del miglior film straniero per Una poltrona per due.

Il mio valzer di Natale/ Su Rai 2 un film per celebrare la Vigilia

Il protagonista è Eddie Murphy, in 40 anni di carriera ha interpretato 40 film e vinto 1 Golden Globe e 1 SAG Awards come migliore attore non protagonista per Dreamgirls. É stato la voce originale di Ciuchino in Shrek I, II e III e ha interpretato Alex Foley in Beverly Hills Cop. I, II e III. Nel cast troviamo: Jamie Lee Curtis, al Festival di Venezia 2021 le è stato consegnato il Premio Leone d’oro alla carriera e Dan Aykroyd che nel 1990 ha ottenuto una candidatura al premio Oscar come migliore attore non protagonista per A spasso con Daisy.

Ailo: Un'avventura tra i ghiacci/ Su Rai 1 il film scalda la notte di Natale

Una poltrona per due, la trama del film: il presuntuoso agente Louis e…

Ora passiamo alla trama di Una poltrona per due. Louis è un presuntuoso agente di cambio che lavora per un importante azienda di proprietà dei fratelli Duke. Billie Ray è un senzatetto di colore dotato di fantasia e abilità nel parlare che gli consente di cavarsela ogni volta che si trova in una situazione complicata. Il giorno di Natale i due si scontrano per un equivoco. I fratelli Duke assistono alla scena e decidono di coinvolgere Luois e Ray in un esperimento sociale a loro insaputa: sostituire un falso invalido di colore in genio della finanza e un agente di cambio rovinargli la vita facendogli perdere tutto il prestigio che ha guadagnato.

L'amore non va in vacanza/ Su Rete 4 il film con la splendida Kate Winslet

Il contesto ha lo scopo di rispondere a un quesito: si può trasformare un poveraccio senza né arte e né parte in un esperto di alta finanza e trasformare un uomo onesto in un misero povero pronto a tutto per riconquistare la sua poltrona? Ray scopre di essere tagliato per la finanza e si sente a suo agio nel nuovo ruolo, Louis lo incolpa per quello che sta succedendo alla sua vita e per mettere in atto il suo piano trova il sostegno di Ophelia. Alla fine dovrà ricredersi perché Ray non è il responsabile del suo tracollo, così accetta la sua collaborazione per punire gli autori del suo fallimento: i fratelli Duke.

Video, il trailer del film “Una poltrona per due”





© RIPRODUZIONE RISERVATA