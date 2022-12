Una poltrona per due/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd

Una poltrona per due, film di Italia 1 diretto da John Landis

Una poltrona per due è un film del 1983 di genere commedia, che verrà trasmesso su Italia 1 alle ore 21.30 oggi, 24 dicembre. La pellicola cinematografica è stata diretta da John Landis, prodotta da Aaron Russo a da George Folsey Jr.

La fotografia e il montaggio sono stati affidati a Robert Paynter e a Malcolm Campbell, mentre i costumi a Deborah Nadoolman. La sceneggiatura e gli effetti speciali sono stati curati rispettivamente da Timothy Harris, Herschel Weingrod e da Andy Perillo, mentre la scenografia da Gene Rudolf e da George De Ditta Sr e Jr. Il cast del film Una poltrona per due è composto da Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy, Don Ameche, Jamie Lee Curtis, Stephen Stucker, Kristin Holby, Paul Gleason, Denholm Elliott, Bo Diddley, James Belushi e da Frank Oz.

Una poltrona per due, la trama del film

Il film Una poltrona per due racconta la storia di due persona diverse, un ricco agente di cambio di nome Louis e di un senzatetto di nome Billy. Durante la vigilia di Natale i due si incontrano, urtandosi accidentalmente e Louis decide di chiamare la polizia per arrestare Billy.

Dei colleghi di Louis assistono alla scena e cominciano a discutere riguardo alla situazione di Billy e di ciò che spinge un individuo a compiere atti criminali, dunque a fronte di una scommessa decidono di scambiare le vite di Billy e Louis con la complicità di un funzionare corrotto del governo. Billy scopre di avere talento per la finanza, mentre Louis cerca vendetta convinto di essere stato incastrato. Lui viene successivamente a conoscenza della scommessa dei Duke in combutta con Beeks, scoprendo che vogliono ottenere delle informazioni in modo illegale per attuare una speculazione a Wall Street.

