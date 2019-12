Una poltrona per due/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 24 dicembre 2019)

Su Italia 1 la sera di martedì 24 dicembre, alle ore 21.20, andrà in onda il film Una poltrona per due, un classico di Natale. La pellicola è stata girata nel 1983 per la regia di John Landis e nel cast vede la presenza di Eddie Murphy che interpreta il barbone Billie Ray Valentine, Dan Aykroyd nei panni del ricchissimo Louis Winthorpe III e Jamie Lee Curtis in quelli della bella Ophelia.

Una poltrona per due, la trama

Siamo a Filadelfia, pochi giorni prima della vigilia di Natale. Louis Winthorpe III è un ricchissimo agente di cambio che vive nell’agio la sua vita e cerca sempre nuovi modi per distrarsi dalla noia tipica di chi ha tutto. Billie Ray Valentine è invece un barbone che per raccogliere qualche soldo in più finge di essere un veterano di guerra. I due, che non potrebbero essere più diversi, si scontrano fortuitamente alla vigilia di Natale: Louis crede di essere aggredito da Billie e lo fa arrestare dalla polizia. Assistono alla scena Mortimer e Randolph Duke, i fratelli miliardari datori di lavoro di Louis che sono intenti in un’accesa discussione su che cosa spinga alla criminalità: uno sostiene che sia una questione genetica, l’altro che dipenda dall’abiente che circonda l’individuo. Decidono così di fare una scommessa con in palio un dollaro: daranno a Valentine una posizione di prestigio in azienda e porteranno via a Louis tutto quello che ha per vedere come si comportano i due in circostanze differenti da quelle abituali. Valentine si riscopre un genio della finanza mentre Louis vive con difficoltà la povertà e, convinto di essere stato incastrato da Valentine, cerca di vendicarsi e di riabilitarsi agli occhi dei fratelli Duke.

Louis, intanto, oltre a perdere i soldi perde anche gli amici e la fidanzata e riceve aiuto unicamente da Ophelia, una prostituta che prende a cuore il suo caso e lo aiuta a sopravvivere nei bassifondi della città. Nel frattempo i fratelli Duke hanno decretato che a vincere la scommessa è stato Randolph in quanto è l’ambiente che decreta l’attitudine alla criminalità: soddisfatti del risultato decidono di mandare di nuovo in strada Valentine ma di non riprendere Louis, ai loro occhi troppo debole. Valentine scopre tutto e così cerca l’ex agente di Borsa per raccontargli tutto: i due decidono di allearsi così da vendicarsi dei fratelli Duke. Con l’aiuto di Ophelia e del fido domestico Coleman, fanno recapitare ai Duke un finto rapporto con informazioni riservate che li spingono ad investire nelle azioni sbagliate. I due falliscono e perdono tutto il loro denaro mentre Valentine e Louis diventano ricchi speculando sulle perdite dei Duke. Diventati ormai ricchi, Valentine decide di godersi i benefici del denaro che ora possiede e lo stesso fa Louis che ora ha al suo fianco Ophelia che è la sua nuova fidanzata e promette di abbandonare la prostituzione. Sui tre vigila Coleman, deciso a smettere di lavorare e godersi la vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA