Una poltrona per due/ Video, su Italia 1 il film con Dan Aykroyd e Eddie Murphy

Una poltrona per due va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 24 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un grande classico del cinema americano prodotto nel 1983 con la regia affidata a John Landis mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Timothy Harris e Herschel Weingrod. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Elmer Bernstein con il montaggio realizzato da Malcolm Campbell mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Robert Paynter. Nel cast spiccano tra gli altri Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis, Paula Gleason e Frank Oz.

Una poltrona per due, la trama del film

In Una poltrona per due ci troviamo negli Stati Uniti d’America, in particolar modo a Philadelphia nel corso degli anni 80 dove un giovane agente di cambio di nome Louis sta ottenendo un enorme successo. La sua vita è piena di viaggi a partire dalla bellissima casa di cui dispone nella quale c’è un maggiordomo di nome Coleman molto fedele. La sua vita sentimentale sembra essere altrettanto felice anche se Penelope, questo il nome della sua ragazza, spesso e volentieri si dimostra molto superficiale ed attaccata soprattutto al denaro. Valentine è un senzatetto che si trova a girare in lungo e in largo nel centro cittadino di Philadelphia alla ricerca di denaro fingendosi non vedente e non in grado di poter camminare. Le vite di questi due uomini molto diversi tra di loro si incroceranno in maniera incredibile alla vigilia del natale per via di un banale scontro che viene interpretato da Louis come un tentativo di rapina. Questo episodio darà modo ai datori di lavoro di Louis, i fratelli Duke, di fare una scommessa ed in particolare sulle capacità e le motivazioni che spingerebbero un individuo verso la criminalità.

I due scommettono che anche Lewis qualora si ritrovasse nelle medesime condizioni di quel senzatetto si potrebbe comportare allo stesso modo ed in particolare potrebbe commettere dei reati. Decisi a vedere chi dei due ha ragione, organizzano una sorta di scherzo ai danni del loro dipendente. In particolare, lo incastrano facendolo passare come un truffatore ladro che ha tolto denaro dalle casse della loro stessa società. In virtù di quest’infamante accusa l’uomo viene spogliato di tutti i suoi averi e soprattutto licenziato in tronco. Ovviamente, al suo posto viene messo il senzatetto proprio per verificare se il senzatetto stesso ritrovandosi in una situazione di grande agio si comporterebbe in maniera differente dal consueto. Vi saranno enormi difficoltà soprattutto per il povero Louis ma alla fine saprà unire le forze proprio con Valentine per mettere sul lastrico i due vecchi proprietari della società che da sempre si sono dimostrati egocentrici e molto taccagni guadagnando alle spalle della povera gente.

