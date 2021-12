Una principessa a Natale/ Su Rai 2 il film con Travis Burns

Una principessa a Natale, un film di Rai 2 diretto da Fred Olen Ray

Una principessa a Natale lo vedremo oggi, 26 dicembre, alle ore 19:00 su Rai 2. Si tratta di un film che appartiene al genere romantico e commedia e appartiene anche al filone natalizio.

Questo film ha debuttato durante l’anno 2019. Il regista di questo film risulta essere Fred Olen Ray mentre la sceneggiatura è stata scritta dall’autore Peter Sullivan in collaborazione del summenzionato regista. All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Shein Mophreimer, Travis Burns, Erin Gray, Andrew Lauer, Robert Pierce, Cameron Jebo e Emma Lane. Il film è una produzione statunitense.

Una principessa a Natale, la trama del film: una donna in carriera

Leggiamo la trama di Una principessa a Natale. Jessica è una donna in carriera che ama i fornelli. La ragazza fa di tutto per portare avanti la propria attività commerciale, un piccolo ristorante che ha deciso di rilevare, sito in uno dei quartieri più importanti di New York. Qui Jessica svolge ogni giorno le imprese che servono per portare avanti il lavoro.

Un giorno però, sembra proprio che il destino abbia in mente altri piani per la sua vita. Difatti, il principe Jack, arrivato in città per la classica cena di beneficenza, ha bisogno di uno chef esperto che possa dare una mano per questo evento. Casualmente si imbatte in Jessica e le propone di svolgere questo ruolo molto importante. La donna sembra essere entusiasta, ma non si sente all’altezza del ruolo. Ad ogni modo, decide lo stesso di accettare la sfida. Per Jessica sarà una grande soddisfazione avere un onore così grande, una situazione che magari può cambiare la sua vita. Allo stesso tempo, il principe potrebbe essere il grande amore che cercava da sempre.

