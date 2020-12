Una principessa al Natale/ Su Rai 2 il film con Travis Burns (oggi, 31 dicembre)

Una principessa al Natale va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, alle ore 15:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Hybrid. La pellicola è stata distribuita direttamente sul circuito televisivo con la regia di Fred Olen Ray il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Peter Sullivan. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Shein Mompremier, Travis Burns, Erin Gray, Andrew Lauer, Robert Pierce, Galyn Gorg, Cameron Jebo e Stuart O’Keefe.

Una principessa al Natale, la trama del film

In Una principessa al Natale ci troviamo nella caotica ma affascinante città di New York, nella zona di Brooklyn dove vive una giovane ragazza di nome Jessica la quale si occupa di ristorazione. In particolare svolge la mansione di chef in un ristorante che si trova proprio a Brooklyn. Questa sua attività è frutto di una grande passione per la cucina per cui si trova sempre molto a proprio agio davanti ai fornelli. Lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sua vita sentimentale troppo spesso caratterizzata da problematiche e da delusioni d’amore che l’hanno portata a gettarsi a capofitto negli impegni professionali.

Un giorno mette piede nel ristorante dove lavora un principe di una regione Europea alla ricerca di uno chef emergente che possa dargli supporto nell’organizzazione di un evento natalizio nella sua corte. Ovviamente il principe entra nella struttura sotto mentite spoglie per poter valutare in maniera oggettiva la qualità del cibo preparato e soprattutto le competenze dello chef anche perché potrebbe assumerlo per questo impegno.

Alla fine della serata il principe non solo si rivela al proprietario del ristorante, ma si dice anche molto soddisfatto della qualità del cibo assaporato per cui vuole parlare direttamente con la giovane Jessica. Il principe non appena si ritrova davanti la donna rimane affascinato dalla sua bellezza e soprattutto dalla sua capacità nel cucinare per cui le propone un contratto di lavoro finalizzato alla gestione del catering per la festa natalizia nel suo piccolo castello.

Naturalmente Jessica dopo aver superato il trauma di ritrovarsi davanti un vero e proprio principe come nelle favole, decide di accettare questa proposta e di prepararsi adeguatamente per offrire a tutti gli ospiti del principe un banchetto di qualità. Sarà una bellissima esperienza che soprattutto permetterà alla donna di far crescere il proprio bagaglio culturale e di scoprire finalmente una vera e propria storia d’amore come aveva sempre immaginato e desiderato per altro all’interno di una corte principesca.



