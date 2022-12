Una principessa per Natale/ Su Rai 2 il film con Travis Burns

Una principessa per Natale, film di Rai 2 diretto da Fred Olen Ray

Una principessa per Natale va in onda su Rai 2 durante la mattina di oggi, 25 dicembre, dalle 9.40. La pellicola è una commedia romantica che ha come scenario le atmosfere festose del Natale. La regia è di Fred Olen Ray, è nato in Ohio, ma una buona parte della sua vita l’ha trascorsa in Florida. Ha iniziato a dirigere e produrre pellicole dal 1978, molte delle quali venivano proiettate nei drive-in. La sua produzione attuale è dedicata al circuito televisivo. Inoltre è proprietario di Retromedia, con la quale pubblica i DVD dei suoi film.

I protagonisti principali sono interpretati da Travis Burns e Shein Mompremier. Travis Burns è un attore australiano nato a Bacchus Marsh nel 1991. Il suo film più recente è Mai fidarsi del mio vicino. Shein Mompremier è un’attrice americana nata a Miami. Tra i suoi film come interprete ricordiamo, La villa del mistero. Nel cast anche Stuard O’Keeffe, Erin Gray, Galyn Gorg, Andrew Lauer e Robert Pierce. Le riprese sono state girate nello stato di New York e a Buffalo, negli Stati Uniti. Il titolo originale del film è A Christmas Princess ed è stato prodotto da Hybrid. In Italia la prima volta la commedia è stata trasmessa il 31 dicembre 2020. I due attori principali Shein Mompremier e Travis Burns sono sposati anche nella realtà.

Una principessa per Natale, la trama del film

Una principessa a Natale racconta la storia di Jessica (Shein Mompremier), una giovane e caparbia donna che gestisce un ristorante a Brooklyn. Purtroppo negli ultimi tempi gli affari non vanno bene, le entrate sono diminuite e i fornitori reclamano i pagamenti. La chef non sa che il principe Jack di Edgemont è in città. Un giorno entra nel suo ristorante, ordina alcuni piatti, li trova di suo gradimento e decide di affidare alla ragazza l’incarico di preparare un evento importante. In realtà tutto è stato organizzato in fretta e il personale di corte non ha avuto il tempo necessario per selezionare il migliore chef della zona. Quando il principe conosce Jessica e le sue abilità nel preparare gustose pietanze, decide di affidarle l’incarico.

La giovane chef si trasferisce nella dimora del principe e comincia a darsi da fare per i preparativi della serata. Man mano che trascorrono le ore, Jack ha modo di approfondire la sua conoscenza con Jessica che trova molto interessante e di suo gradimento sia per il carattere che per la professionalità che mostra nel districarsi tra i fornelli. Tra una parola e l’altra la loro relazione prende una direzione diversa dalla semplice amicizia e si evolve in qualcosa di più serio. Non tutto però si sviluppa nel migliore dei modi, difatti tra i due c’è un enorme differenza di grado sociale che non è facile da superare. Alla fine Jessica si accontenta di organizzare l’evento per conto del Principe e la casa reale, già si ritiene fortunata e il migliore regalo di Natale che potesse ricevere.











