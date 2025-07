Una ragazza e il suo sogno è una commedia di Dannie Gordon con protagonisti Amanda Bynes e Colin Firth. Nel cast, Kelly Preston e Anna Chancellor

Una ragazza e il suo sogno, film su Italia 1 diretto da Dennie Gordon

Mercoledì 9 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia sentimentale dal titolo Una ragazza e il suo sogno.

Si tratta di una produzione cinematografica statunitense del 2003, prodotta da DiNovi Pictures e Warner Bros. Pictures e diretta da Dennie Gordon, regista che ha girato diverse serie tv di successo, tra cui Ally McBeal, White Collar e The Office. La colonna sonora è invece realizzata da Rupert Gregson-Williams, vincitore agli European Film Awards 2005 per le musiche di Hotel Rwanda.

La protagonista del film Una ragazza e il suo sogno è la giovane Amanda Bynes, volto di numerosi teen-film, come Hairspray – Grasso è bello e Sydney White – Biancaneve al college.

Al suo fianco diversi nomi noti del mondo dello spettacolo, tra cui: Colin Firth (Il diario di Bridget Jones, Love Actually – L’amore davvero, Il discorso del re); Kelly Preston (moglie di John Travolta, venuta a mancare nel 2020 per un tumore al seno); Anna Chancellor (recentemente apparsa nell’acclamata serie tv My Lady Jane); Jonathan Pryce (candidato al Premio Oscar e al Golden Globe per I due papi).

La trama del film Una ragazza e il suo sogno: una figlia a sorpresa

Una ragazza e il suo sogno inizia con la storia d’amore tra una splendida donna statunitense e un affascinante lord britannico di nome Henry. Nonostante la loro relazione sembri destinata a durare per sempre, i due si allontanano a cause delle interferenze di un amico della famiglia di Henry intenzionato a far sposare quest’ultimo con sua figlia.

La donna torna così a New York e Henry rimane all’oscuro che in realtà nel suo grembo c’è già il frutto del loro amore.

Trascorrono 17 anni e Daphne è ora una tipica adolescente americana, pronta a tutto pur di incontrare almeno una volta il padre che non ha mai conosciuto.

Senza dire nulla a sua madre parte per Londra e, arrivata in terra britannica, fa subito la conoscenza di un aitante musicista che le svela come in realtà suo padre sia un personaggio molto famoso del Regno Unito e uno tra i candidati per il ruolo di primo ministro.

Con l’aiuto del ragazzo, Daphne riesce ad avvicinare suo padre e, nonostante le differenze che li dividono, tra i due si instaura immediatamente un rapporto di profondo affetto. Riusciranno padre e figlia a superare qualunque ostacolo e cosa ne sarà del rapporto tra lui e la madre di Daphne ora che la verità verrà alla luce?