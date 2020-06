Una ragazza e il suo sogno/ Video, su Italia 1 il film con Colin Firth (17 giugno)

Una ragazza e il suo sogno va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 17 giugno. Si tratta di un film americano 2003 realizzato da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures la quale si è occupato anche della distribuzione nei botteghini. La regia di questo film stata affidata a Dennie Gordon con soggetto tratto dall’opera teatrale di William Douglas Home e rappresenta anche il remake del film Come sposare una figlia diretto da Vincent Minnelli nel 1958. La sceneggiatura è stata rivista Elizabeth Chandler e Jenny Bicks con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Rupert Gregson-Williams. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Oliver James, Anna Chancellor, Christina Cole e Jonathan Pryce.

Una ragazza e il suo sogno, la trama del film

Ecco la trama di Una ragazza e il suo sogno. Durante un viaggio nel deserto africano, una giovane donna americana fa conoscenza di un nobile inglese di nome Henry. Quest’ultimo in maniera rocambolesca riesce a salvare la vita della donna e tra di loro scatta immediatamente l’amore. I due sembrano essere destinati ad avere una lunga e felice storia d’amore se non fosse per un amico di famiglia di Henry il quale da tempo stava cercando di combinare un matrimonio tra quest’ultimo e sua figlia in maniera tale da assicurarsi l’enorme patrimonio di cui dispone. Per fare, questo l’uomo fa scrivere delle lettere ai due innamorati facendo credere che la loro storia d’amore non può andare avanti per motivi di diversa natura. In ragione di ciò, la donna ritorna a New York ignara però di portare in grembo il frutto del loro amore. Naturalmente anche lo stesso britannico non sa nulla di quanto avvenuto e soprattutto di quanto sta per avvenire. 17 anni più tardi la figlia di quell’amore si chiama Daphne. Dalla madre ha sempre avuto informazioni frammentarie sull’esistenza del proprio padre ed è arrivato per lei il momento di volerne sapere di più e soprattutto di incontrarlo.

Così senza dire nulla alla mamma parte alla volta di Londra per incontrare quello che è suo padre biologico. Una volta arrivata nella capitale britannica, la donna fa la conoscenza di un giovane musicista grazie al quale scoprirà che non solo suo padre è una famosa persona, ma anche e soprattutto sta per essere insignito dell’importante ruolo politico di primo ministro. Cercherà dunque di avvalersi dell’aiuto di questo suo amico musicista ed in particolar modo per riuscire ad avvicinare il padre evitando il sospetto che possa essere un tentativo per ottenere ritorni economici. Volendo realizzare il suo più grande sogno, ossia avere finalmente al proprio fianco una figura paterna con cui condividere la propria felicità, la ragazza saprà superare e soprattutto scoprire come in realtà il loro amore sia stato spezzato da una incredibile macchinazione di un uomo politico interessato ai tanti averi economici di suo padre. Grazie alla forza di volontà della ragazza, ci sarà anche una seconda occasione per l’illustre britannico e il suo più grande amore.

