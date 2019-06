Una ragazza e il suo sogno/ Video, su Italia 1 il film con Colin Flirth (11 giugno)

Una ragazza e il suo sogno va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, 11 giugno 2019. Il film è uscito nel 2003 ma che in realtà è il remake di Come sposare una figlia di Vincente Minnelli del 1958. La regia del film è affidata alla sapiente guida di Dennie Gordon che nel cast ha diretto attori di rilievo come Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth, Jonathan Pryce, Christina Cole, Soleil McGhee, Eileen Atkins, James Greene e Peter Reeves. In realtà la presenza più importante è indubbiamente quella della diciassettenne Kelly Preston per molti anni considerata bambina prodigio della TV statunitense. La sceneggiatura è stata affidata al lavoro egregio della coppia Jenny Bicks ed Elizabeth Chandler mentre la colonna sonora è stata realizzata con le musiche composte dall’ottimo Rupert Gregson Williams.

Una ragazza e il suo sogno, la trama del film

La trama di Una ragazza e il suo sogno è stuzzicante e piacevole e si basa sulle aspirazioni di Daphne, interpretata Amanda Bynes, una ragazza di 17 anni che si considera una neo hippy e che nonostante il parere contrario di sua madre Libbie (Kelly Preston) decide di recarsi a Londra per cercare suo padre Henry (Colin Firth), un uomo appartenente alla nobiltà inglese che risulta all’oscuro del fatto di avere una figlia. Quest’uomo è al momento impegnato nella candidatura alle elezioni politiche del suo paese e aveva conosciuto la madre di Daphne durante un suo viaggio in Marocco. Dopo essersi innamorati e la scoperta di aspettare un bambino, la famiglia di Henry cacciò via Libbie a causa della diversa estrazione sociale e nonostante fosse in stato di gravidanza. L’arrivo a Londra di Daphne rappresenta per Henry un vero e proprio fulmine a ciel sereno in quanto l’uomo è in procinto di contrarre matrimonio con un’altra donna, la quale a sua volta ha una figlia di nome Clarissa (Christina Cole). Nel momento in cui però Henry decide di far partecipare al ballo delle debuttanti anche Daphne, la ragazza si sente come un pesce fuor d’acqua e decide quindi di abbandonare il suo sogno e di fare ritorno negli Stati Uniti da sua madre. Il finale è davvero inaspettato con Henry che decide di rinunciare al suo sogno politico, raggiungendo Daphne e la madre negli Stati Uniti e ricomponendo la sua vera famiglia.

