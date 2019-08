Una ragazza speciale/ Su Canale 5 il film con Sophie Schütt (oggi, 16 agosto)

Una ragazza speciale arricchisce la programmazione di oggi, venerdì 16 Agosto, su Canale 5 dove andrà in onda a partire dalle ore 16:30,. Questo film è stato realizzato in Germania nel 2000 ed ha come attori protagonisti Sophie Schütt (Anna Siebert), Johannes Brandrup (Christian Hoffmann), Oliver Petszokat (Sebastian Siebert o Oli P.), Jessica Stockmann (Dr. Theiss) e Yolette Thomas (Cathy). La regia è di Ute Wieland; la sceneggiatura è di Brigitte Blobel. Il titolo originale si può tradurre più o meno così: come prendi in giro il tuo capo?

Una ragazza speciale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Una ragazza speciale. Anna è una ragazza giovane e dolce che lavora come segretaria per Christian Hoffmann. Questi è un manager di alto livello, sicuro di sè e spregiudicato. Riesce ad ottenere tutto quello che vuole, donne comprese, e nemmeno nota la presenza discreta e silenziosa al suo fianco di Anna. Lei invece è da tempo innamorata di lui, senza darlo a vedere, convinta com’è che un uomo del genere mai e poi mai possa stare con una persona umile come lei. Però l’incredibile accade una sera, complice qualche bicchiere di troppo. Anna non si fa illusioni: sa che il corteggiamento di Christian nei suoi confronti è solo dovuto al fatto che ha bevuto troppo. Decide però di godersi il suo momento e sta con lui. Naturalmente quando l’uomo torna in sè prende le distanze dall’accaduto, però qualcosa in lui è cambiato. Se Anna non si fa illusioni, Christian si chiede in che direzione stia andando la sua vita. Si è sempre concentrato sul lavoro concedendo pochissimo spazio ai veri rapporti. E adesso Anna gli sembra la persona ideale per ricominciare ad amare.

