Una ragione per vivere, una per morire, film su Rete 4 diretto da Tonino Valerii

Giovedì 1 maggio, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, verrà trasmesso il film Una ragione per vivere, una per morire, un’opera che mescola le atmosfere polverose e crepuscolari dello spaghetti western. Nell’anno 1972 alla regia troviamo Tonino Valerii, un nome forse meno gridato di quello del suo mentore Sergio Leone, ma autore capace di firmare pellicole di grande impatto visivo e narrativo come Il mio nome è Nessuno.

Il cast è di quelli che oggi definiremmo “all-star”, capace di attirare l’attenzione: il protagonista, il Colonnello Pembroke, ha il volto segnato e il carisma innato di James Coburn. Ma la vera, gradita sorpresa per il pubblico italiano è vedere Bud Spencer, l’amatissimo gigante buono solitamente impegnato in scazzottate dal sapore comico con l’amico Terence Hill, calarsi con intensità in un ruolo drammatico e sofferto come quello di Eli Sampson. Completa questo trio di pesi massimi l’indimenticabile Telly Savalas, perfetto nel ruolo dell’antagonista Maggiore Ward, un’interpretazione che precede di poco la sua consacrazione planetaria come Tenente Kojak. A sottolineare l’epica e la tensione della vicenda, le musiche del grande Riz Ortolani, compositore capace di creare atmosfere indimenticabili.

La trama del film Una ragione per vivere, una per morire: un gruppo di condannati a morte cerca di salvarsi

La storia di Una ragione per vivere, una per morire ci immerge nel cuore della sanguinosa Guerra Civile Americana. Il Colonnello Pembroke, interpretato da James Coburn, porta sulle spalle l’onta e il disonore di aver ceduto Fort Holman ai Confederati. Il destino, però, gli offre una beffarda e pericolosissima seconda occasione: guidare un drappello di soldati condannati alla fucilazione in una missione suicida per riconquistare proprio quel forte maledetto.

La promessa è la salvezza dalla pena capitale e la possibilità di mettere le mani su un favoloso tesoro che si dice sia nascosto tra le mura nemiche. Tra questi uomini disperati, ai margini della vita, spicca la figura imponente e malinconica di Eli Sampson (Bud Spencer), un uomo accusato ingiustamente, costretto a combattere per sopravvivere e forse per ritrovare un briciolo di giustizia.

Il cammino verso Fort Holman è un vero e proprio calvario, lastricato non solo dai pericoli esterni rappresentati dalle agguerrite truppe nemiche guidate dal crudele Maggiore Ward (Telly Savalas), ma anche dalle tensioni interne, dalla sfiducia e dai sospetti che serpeggiano nel gruppo eterogeneo. Pembroke, inoltre, non è mosso solo da un anelito di riscatto militare: un segreto bruciante, legato alla perdita del figlio, lo lega indissolubilmente a quel forte, alimentando un desiderio di vendetta personale che complica ulteriormente la missione, trasformandola in un gioco mortale di alleanze fragili e tradimenti inevitabili.