Una seconda occasione è un film turco in prima visione TV Canale 5, diretto e interpretato da Özcan Deniz. Al suo fianco, Nurgül Yeşilçay

Nell’estate di Canale 5 sono molti i film turchi inediti e in prima TV, come questo Una seconda occasione, in onda mercoledì 3 settembre 2025, alle 21.20. Il film è uscito nel 2016 e il protagonista in tutto e per tutto è Özcan Deniz che ha scritto la sceneggiatura, ha diretto il film e si è ritagliato anche il ruolo di primo attore.

Al suo fianco, la protagonista femminile è Nurgül Yeşilçay che ricordiamo nel bellissimo Ai confini del paradiso di Fatih Akın, il regista pluripremiato per La sposa turca e Soul Kitchen. Deniz interpreta Cemal, uno chef di successo ma impenitente donnaiolo che si contrappone al temperamento di Yasemin, interpretata da Yeşilçay, insegnante di matematica tutta d’un pezzo. Nel resto del cast troviamo anche la giovanissima Afra Saraçoğlu, nel ruolo della figlia di lei.

La trama del film Una seconda occasione: due opposti che si attraggono

In Una seconda occasione, Yasemin è reduce da un divorzio ed è così molto impegnata tra il suo lavoro e il crescere una figlia adolescente. Il suo è un temperamento risoluto e serio che si concede molto poco in termini di svago e divertimento.

Certamente non sta pensando ad avere un’altra relazione ma si sa che l’amore arriva quando meno lo si aspetta ed è così che nella sua vita irrompe Cemal che rappresenta il suo opposto: un esuberante proprietario di ristorante, amante dei piaceri della vita, dongiovanni e affascinante. Tra i due nasce subito una forte attrazione ma il primo appuntamento non va certo per il meglio, proprio per le grandi differenze tra i due.

Col passare del tempo i due si incontreranno e scontreranno più volte, in circostanze particolari e casuali, come se fossero destinati l’uno all’altra, scatenando una grande passione ma facendo anche emergere il passato di lui che è tormentato e doloroso: anch’egli infatti arriva da un matrimonio fallito con un figlio da crescere di diciannove anni.

È così che invece di concentrarsi sulle loro differenze cominceranno a comprendere le loro affinità anche se ci sono molti ostacoli di fronte a loro. Riusciranno a vivere il loro amore?