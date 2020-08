Una serata bella per te, Bigazzi/ Ospiti e scaletta: da Masini a Gabbani (Replica)

Torna in replica Una serata bella per te, Bigazzi su Rete 4

Domenica 9 agosto, in prima serata, Rete 4 trasmette in replica l’evento “Una serata bella per te, Bigazzi”, trasmesso per la prima volta nel 2016 e condotto da Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Si tratta di una serata dedicata interamente al grande produttore, compositore e paroliere toscano morto nel 2012 e che, nel corso della sua carriera, ha scritto brani indimenticabili della musica italiana come Rose Rosse, Montagne Verdi, Erba di casa mia, Non si può morire dentro, Lisa dagli occhi blu, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Self Control, Gli uomini non cambiano, Gente di mare, Non amarmi e tantissimi altri brani conosciutissimi dal pubblico. Quella riproposta questa sera è così una serata magica per ricordare uno degli autori più importanti della musica italiana.

Gli ospiti della serata

Una serata bella per te, Bigazzi è un evento che ha visto il coinvolgimento di tanti artisti della musica italiana che, durante il loro percorso artistico, hanno conosciuto e lavorato con Giancarlo Bigazzi. Nel corso della serata, ad omaggiare il grande autore ci saranno tantissimi cantanti che regaleranno al pubblico le emozioni dei brani scritti da Bigazzi che, con il tempo, sono diventati la colonna sonora della vita di tante generazioni. Accompagnati dall’orchestra composta da venti elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino, si esibiranno Umberto Tozzi, Gaetano Curreri degli Stadio, Anna Tatangelo, Marco Masini, Aleandro Baldi, Mario Tessuto, Deborah Iurato, Emma Morton, Simona Molinari, Francesco Gabbani ed Annalisa Scarrone.

Una serata bella per te, Bigazzi: la scaletta

Quali brani saranno riproposti durante la replica di “Una serata bella per te, Bigazzi”? Tutti gli artisti si esibiranno sulle note di alcuni dei brani più belli scritti dall’autore. Ecco la scaletta:

Gente di mare | Marcella Bella e Gaetano Curreri T’innamorerai | Annalisa Scarrone Se bruciasse la città | Deborah Iurato Gli uomini non cambiano | Marcella Bella Ci vorrebbe il mare | Marco Masini Io camminerò | Umberto Tozzi Donna amante mia | Umberto Tozzi Tu | Umberto Tozzi Ti amo | Umberto Tozzi Erba di casa mia | Anna Tatangelo Lisa dagli occhi blu | Mario Tessuno Fa chic | Marcella Bella Non succederà più | Annalisa Scarrone Un’apertura d’ali | Simona Molinari Ti pretendo | Francesco Gabbani Io domani | Marcella Bella Nessuno mai | Marcella Bella Montagne verdi | Marcella Bella Rio De Janeiro | Marcella Bella Non amarmi | Anna Tatangelo e Aleandro Baldi Eternità | Marcella Bella e Deborah Iurato Cosa resterà degli anni ’80 | Francesco Gabbani Self Control | Emma Morton E mi alzo sui pedali | Gaetano Curreri Luglio | Simona Molinari Gloria | Umberto Tozzi e Marcella Bella

© RIPRODUZIONE RISERVATA