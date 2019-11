Una serata di stelle per il Bambin Gesù/ Diretta e ospiti: da Irama a Renga e..

Anticipazioni Una serata speciale per il Bambin Gesù 20 novembre

Una serata speciale per il Bambin Gesù è l’eveneto speciale condotto da Amadeus e in onda in prima serata su Raiuno oggi, mercoledù 20 novembre. Alle 21.25 dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, Amadeus, affiancato da grandi ospiti appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, condurrà una serata in cui non mancheranno i momenti musicali e le storie vere dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che celebra i suoi 150 anni. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la cura di patologie complesse. Durante la serata, il pubblico avrà la possibile di donare per sostenere e promuovere la ricerca contro i tumori, l’attività trapiantologica e l’accoglienza delle famiglie. Per questo motivo è già attivo il numero solidale 45535.

Una serata speciale per il Bambin Gesù: tutti gli ospiti

Grandi ospiti si alterneranno sul palco dell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano per “Una serata speciale per il Bambin Gesù”. Oltre a raccontare le storie vere dei piccoli pazienti che hanno ricevuto le cure del personale del noto ospedale di Roma, Amadeus accoglierà anche tantissimi personaggi che hanno accettato di mettersi a disposizione della beneficienza. Sul palco, così, ci saranno: Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Ficarra e Picone. Non mancheranno, poi, i rappresentanti del mondo dello sport come il CT della Nazionale di calcio Roberto Mancini, e tanti campioni come Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e Javier Zanetti. Tra i vari ospiti, inoltre, ci sarà anche l’attore Massimo Ghini.

La storia dell’Ospedale Bambin Gesù

Ogni anno, l’Ospedale Bambin Gesù accoglie tantissimi, piccoli pazienti che arrivano a Roma da tutto il mondo. Nel 2018 sono stati effettuati 28.730 ricoveri e 327 trapianti. Con l’evento Una serata speciale per il Bambin Gesù si punta a raccogliere fondi per sostenere la ricerca e la cura delle malattie oncoematologiche in età pediatrica e i trapianti di cellule staminali emopoietiche e di organi solidi. Quella in onda questa sera, dunque, non sarà solo una serata di spettacolo, ma soprattutto di solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, spesso costrette a trascorrere mesi lontane dalle proprie città per affrontare un lungo percorso di cure.



