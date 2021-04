Una serata tra amici, Christian De Sica/ Anticipazioni e ospiti: Carlo Verdone e…

Sabato 3 aprile, Raiuno, in prima serata, trasmette “Una serata tra amici”, show dedicato all’arte e al talento di Christian De Sica che, dopo aver ottenuto grandissimo successo a teatro con lo spettacolo “Christian racconta Christian De Sica” ha deciso di tuffarsi in uno show televisivo regalando una serata spensierata e divertente ai telespettatori fatta di musica, divertimento e aneddoti della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Nel corso della serata, Christian De Sica avrà modo di sfoggiare il suo talento a 360 gradi sfidando la corazzata del serale di Amici di Maria De Filippi. Una sfida che lo stesso Christian avrebbe evitato come ha ammesso lui stesso ai microfoni de La Repubblica. “Avrei preferito non scontrarmi con Amici ma gli altri giorni erano occupati. Sarà quel che sarà. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ di pubblico giovane, quello dei cinepanettoni”, ha dichiarato l’attore.

LA CARRIERA E GLI OSPITI DI CHRISTIAN DE SICA

Christian De Sica non sarà solo sul palco di “Una serata tra amici”. Con lui, infatti, ci sarà l’amico, il collega nonché cognato Carlo Verdone. Presente anche Pino Strabioli con cui De Sica ripercorrerà la sua immensa carriera non tralasciando il ricordo del padre Vittorio. Nel corso della serata, infatti, sarà possibile rivedere scene di Un Americano a Parigi, Bambole non c’è una Lira ma anche un duetto con il padre. Quella organizzata da Christian De Sica è una vera e propria festa tra amici a cui ha invitato i telespettatori che, da anni, seguono la sua carriera. Uno show n cui ci saranno tutti gli ingredienti del varietà. Una serata tra amici è l’ultimo appuntamento della serie “A grande richiesta” che, nei precedenti appuntamenti, ha portato in prima serata su Raiuno Veronica Pivetti e Paolo Conticini con “Parlami d’amore” e ha dedicato le successive serate a Patty Pravo, ai Ricchi e Poveri e a Loredana Bertè.

IL DUETTO CON LA FIGLIA MARIA ROSA

Uno dei momenti imperdibili della serata è sicuramente quello dedicato al duetto tra Christian De Sica e la figlia Maria Rosa. Quest’ultima ha scelto la strada della moda e ha lavorato diverse volte sul set con il padre restando dietro le quinte. In “Una serata tra amici”, ha scelto di duettare con il padre. A spiegare il motivo di tale scelta è stata la stessa Maria Rosa che, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, ha dichiarato: «L’idea è stata mia. Io non so fare l’attrice, ma ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno, gli ho proposto: perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tantoI’m in the mood for love di Barbra Streisand? È un brano che ci lega da sempre e per me è anche un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui».

