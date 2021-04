Una serata tra amici, Christian De Sica/ I ricordi di famiglia condivisi col pubblico

Una serata tra amici è il titolo dello show che Christian De Sica ha portato in scena su Rai1 nel corso della serata di ieri. Lo spettacolo fa parte della serie A grande richiesta prodotta da Ballandi, ed è di fatto il suo ultimo episodio. Si chiude in bellezza, con il grande racconto di un attore – Christian – che si intreccia a quello di un regista – Vittorio –, in una sorta di romanzo familiare dalla trama per certi versi ‘sconclusionata’. Durante la puntata, Christian ci porta indietro nel tempo fino alla sua adolescenza trascorsa tra le mura di un prestigioso liceo romano. Nella sua classe c’era, tra gli altri, anche il famoso Carlo Verdone, ed è proprio lui uno dei personaggi cardine della storia: Verdone ricostruisce il primo incontro tra loro e il primo incontro di Christian con la sorella Silvia, tutti e due episodi indimenticabili della vita di De Sica. E anche un po’ di Verdone, che, quando si rese conto di ciò che stava succedendo, era già troppo tardi.

VICKY LAGOS, PRESUNTA FIGLIA VITTORIO DE SICA/ Due le versioni della storia

Una serata tra amici: Carlo Verdone protagonista

Ebbene, Silvia Verdone è ancora oggi la donna che affianca Christian De Sica umanamente e professionalmente. Tanti i frutti positivi cresciuti a partire dalla loro frequentazione: si parla in primis dei figli Brando e Maria Rosa, e poi ancora delle diverse produzioni cinematografiche a cui hanno lavorato insieme negli anni. Maria Rosa, per inciso, è presente anche stasera: la giovane somiglia tanto a Silvia, ma la passione per il canto l’ha ereditata proprio da papà Christian. La scaletta prevede tanti i momenti musicali, più ancora – forse – degli sketch comici ‘prevedibili’ e che in fondo si davano per scontati. Tutti, tranne uno: l’imitazione del professor Fasano offerta da Carlo Verdone è stata godibilissima. L’attore si concentra più sulla mimica che sul contenuto in sé delle battute, dimostrandosi ancora una volta molto talentuoso, quando si tratta di restituire carattere a un personaggio.

MARÍA MERCADER, MADRE CHRISTIAN DE SICA/ “Ricordo le passeggiate a via del Corso…”

Una serata tra amici: il ricordo di Vittorio De Sica

A parte l’imitazione di Verdone – senza dubbio la parte migliore di questo spettacolo – è stato molto bello anche vedere Christian De Sica duettare con la figlia Maria Rosa, in un momento carico di emozione sia per lui che per la giovane stilista. Sì, perché Mariù – questo il suo soprannome – ha preferito non seguire le orme dei suoi, dedicandosi invece a una professione totalmente diversa da quella di mamma e papà. E da quella del nonno, soprattutto: non è cosa da poco nascere in una famiglia con un capostipite del genere. A Vittorio De Sica sono dedicati diversi momenti nel corso della serata: il merito di Christian è aver saputo trasformare in siparietti comici anche i vari resoconti su ‘vizi e le virtù’ del grande cineasta di Sora, di cui l’attore parla sempre con molto affetto.

LEGGI ANCHE:

VITTORIO DE SICA, PADRE CHRISTIAN DE SICA/ “L’ho conosciuto che era già vecchio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA