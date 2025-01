Una settimana da Dio: in onda questa sera alle 23:30

La proposta televisiva di Italia 1 prevede per la seconda serata di questo venerdì 3 gennaio 2025 a partire dalle ore 23:20 la messa in onda del film di genere commedia – fantasy Una settimana da Dio. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2003 negli Stati Uniti d’America dall Universal Pictures in collaborazione con Spyglass Entertainment mentre la distribuzione delle sale cinematografiche italiane è stata curata dalla Buena Vista International. La regia di Una settimana da Dio è firmata da Tom Shadyac con il soggetto e le sceneggiatura i teatri e scritti da Steve Koren, Mark O’Keefe e Steve Oedekerk. La fotografia è stata curata da Dean Semler, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney, la scenografia è di Linda DeScenna mentre il montaggio è stato realizzato da Scott Hill. Nel cast del film Una settimana da Dio ci sono diversi attori di fama internazionale come Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter e Steve Carell.

Una settimana da Dio, la trama: Dio conferisce i suoi poteri a Bruce

In Una settimana da Dio siamo nello Stato di New York e in particolare nella città di Buffalo dove vive un uomo di nome Bruce il quale è un giornalista. Collabora con una emittente televisiva locale per la quale realizza dei servizi molto divertenti durante i quali però emerge il suo lato superficiale. Lui vorrebbe avere una vita più emozionante e bella di quella attuale che lo vede trascorrere la quotidianità costantemente al fianco della fidanzata Grace e del loro inseparabile cane Sam. Tutto sembra cadere degli addosso quando per l’ambito posso di anchorman di un’importante trasmissione viene scelto il suo principale ed eterno di mare ossia Evan. La notizia gli viene data mentre sta conducendo in diretta una trasmissione riguardante le cascate del Niagara.

La rabbia è tale che Bruce non riesce a trattenersi e infatti si dimostra protagonista di un incredibile sfogo in diretta che gli costerà il licenziamento. Il momento non è dei migliori e infatti mentre si dirige al parcheggio dove ha lasciato la sua auto cerca di difendere un senzatetto dai soprusi di alcuni teppisti. Purtroppo per lui avrà la peggio perché viene completamente picchiato. La giornata termina nel peggiore dei modi in quanto una volta rientrato a casa litiga anche con la sua adorabile compagna. Durante questi momenti di forte nervosismo arriva ad affermare che Dio gli sta rendendo la vita impossibile. Il giorno seguente accade qualcosa di incredibile e imponderabile ossia si ritrova in un capannone abbandonato davanti all’onnipotente. Quando il Signore ascolta gli improperi dell’uomo e soprattutto la sua convinzione di poter diventare un Dio migliore ecco che avviene un vero e proprio miracolo. Dio allora gli conferisce tutti i suoi poteri e lo invita ad occuparsi delle problematiche dell’umanità per un’intera settimana. Inizialmente la cosa lo stimolo e non poco con Bruce che sfrutta tutti i suoi poteri per vendicarsi di alcune persone salvo poi rendersi conto di quanto sia difficile trovare un punto di equilibrio per tutte le esigenze degli uomini.