Una spia e mezzo, film su Italia 1 diretto da Rawson Marshall Thurber

Mercoledì 21 maggio 2025, verrà trasmessa, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:45, un’action comedy del 2016 diretta da Rawson Marshall Thurber che punta tutto sull’inedita ma riuscitissima coppia comica formata da Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart. Nello specifico questo lungometraggio gioca sapientemente sul contrasto fisico e caratteriale tra i due protagonisti. Infatti, Dwayne Johnson, ex star del wrestling diventata una delle figure più potenti e richieste di Hollywood, è noto per i suoi ruoli muscolari in saghe come Fast & Furious e Jumanji. Kevin Hart, comico di successo e attore capace di spaziare tra ruoli brillanti e più riflessivi, porta la sua energia e il suo umorismo.

La regia di Thurber, che aveva già diretto Johnson in Come ti spaccio la famiglia, si concentra sull’azione frenetica e sulle gag che nascono dalla perfetta alchimia tra i due. Le musiche, composte da Theodore Shapiro, scandiscono il ritmo incalzante delle sequenze d’azione e sottolineano i momenti più divertenti. Nel resto del cast troviamo Amy Ryan, Aaron Paul e Danielle Nicolette.

La trama del film Una spia e mezzo: due ex compagni di scuola si ritrovano molto cambiati

La storia di Una spia e mezzo prende il via negli anni Novanta, in un liceo, dove Robbie Weirdicht, un ragazzo sovrappeso e bersaglio dei bulli, subisce un’umiliazione davanti a tutta la scuola. L’unica persona a mostrargli un gesto di gentilezza è Calvin Joyner, il ragazzo più popolare, una vera star dello sport e dello studio, soprannominato “Golden Jet”.

Venti anni dopo, Calvin (interpretato da Kevin Hart) è diventato un contabile insoddisfatto della sua vita e del suo matrimonio. Poco prima di una rimpatriata scolastica, riceve una richiesta di contatto su Facebook da un certo “Bob Stone”. Dietro questo nome si cela proprio Robbie Weirdicht (interpretato da Dwayne Johnson), ora trasformato in un agente della CIA muscoloso e pieno di sicurezza. Bob chiede l’aiuto di Calvin per decifrare dei codici finanziari legati a un affare illecito.

Il protagonista della trama del film Una spia e mezzo si ritrova così catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale, inseguito sia da criminali che da altri agenti della CIA che sospettano Bob di essere un agente doppiogiochista noto come “Black Badger”, Calvin dovrà fidarsi di Bob e delle sue incredibili abilità per sopravvivere e scoprire la verità dietro l’intera operazione.