Una spia e mezzo/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson e Kevin Hart

Una spia e mezzo, il film in seconda serata su Italia 1

Questa sera, domenica 25 settembre, alle ore 23.15 su Italia 1 andrà in onda “Una spia e mezzo“, un film che unisce commedia e azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2016 e diretto da Rawson Marshall Thurber.

Nel cast degli attori spiccano i contributi di Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Aaron Paul e Danielle Nicolet. “Con questa commedia diciamo alle vittime di bullismo: Amatevi potete essere qualsiasi cosa vogliate”, ha detto Kevin Hart intervistato da Huffington Post.

Una spia e mezzo, la trama del film

Il protagonista del film “Una spia e mezzo” è un ragazzino di nome Calvin, che nelle prime scene riceve un importante premio della sua scuola. Infatti, il preside lo onora del titolo di miglior studente dell’anno, affermando di essere convinto del suo successo futuro. Non tutto però sembra filare nel verso giusto, soprattutto quando i più fastidiosi e noti bulli della scuola decidono di deridere Robbie Wheirdicht. Nello specifico, approfittano della distrazione del preside durante la premiazione per mostrare davanti a tutti il compagno completamente nudo.

Gli spettatori non prendono le parti del povero malcapitato, anzi, lo deridono senza alcun pudore. L’unico a mostrarsi dalla sua parte è Calvin. Il ragazzo decide di privarsi del suo indumento proprio per cercare di coprire la scena agli occhi delle persone divertite. La scena a questo punto subisce un salto temporale di 20 anni, con il protagonista ormai cresciuto e pronto a mettere su famiglia mentre si diletta nel mestiere di contabile.

Incontra dopo tutto questo tempo proprio Robbie, ancora riconoscente con Calvin per quel gesto di grande affetto e solidarietà. Non a caso, lo considera l’unico amico vero e sincero che abbia mai conosciuto. Bob nel frattempo ha migliorato il suo fisico, diventando decisamente più tonico, oltre ad essere riuscito ad entrare nella CIA. Con Calvin partecipa ad una serie di missioni davvero difficili ma tra peripezie e rischi di non poco conto riescono sempre a spuntarla. Calvin alla fine riesce a ottenere un posto nella CIA.

