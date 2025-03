Una squadra di 12 orfani è un film diretto da Ty Roberts che racconta la vera storia della squadra di football americano Mighty Mites e del loro allenatore Rusty Russel (Luke Wilson), che abbandonò il percorso di una brillante carriera per dedicarsi a una nuova avventura, quella di creare dal nulla una squadra di orfani e con loro tentare quello che tutti ritenevano impossibile, vincere con una squadra fatta di ragazzi segnati dalla sofferenza e per di più nel drammatico periodo della Grande depressione.

Rusty Russel e la moglie Juanita Russel (Vinessa Shaw) arrivano a insegnare nella Casa Massonica di Fort Worth, dove vivono orfani tenuti insieme da una rigida disciplina che ha come obiettivo unicamente quello di contenerli. Dalle prime battute del film si coglie subito la caratteristica dell’ambiente in cui ci si viene a trovare, uno spazio dove sembra dominare la disperazione tanto che Juanita rinfaccia al marito che era stata una scelta unicamente sua quella di trasferirsi in quel luogo che aveva una parvenza di carcere più che di scuola.

A rendere ancor più drammatica la situazione un ragazzo che poi avrà un ruolo importante, Hardy Brown (Jake Austin Walker), che viene trascinato con forza dentro la casa massonica in quanto aveva da poco perso la mamma: così appare in tutto il suo squallore il luogo dove Rusty Russel aveva portato la moglie, un orfanotrofio che raccoglieva ragazzi condannati a vivere senza speranza.

È in una situazione così disumana e contro la fiducia di chi dirigeva la scuola che Rusty Russel comincia a operare, con i ragazzi che non avevano neanche le scarpe per giocare a football! Rusty trova un alleato, un vecchio dottore, Doc Hall (Martin Sheen), che anche se non era una persona moralmente impeccabile ai ragazzi voleva bene. I due cominciano a costruire una squadra e la prima grande questione è proprio togliere ai ragazzi la rabbia che li metteva spesso gli uni contro gli altri e di cui Hardy Brown era l’esempio più dirompente, sempre pronto alla rissa e non disposto ad accettare quella condizione.

Così il film diventa l’appassionante percorso che Rusty Russel fa per fare di quei ragazzi considerati da tutti dei poveri abbandonati e senza possibilità di riscatto delle persone e per questo diventa fondamentale poter avvertire di avere la possibilità di lottare per un obiettivo.

All’inizio è una squadra che può partecipare ai campionati liceali con un allenatore che sa capire il valore dei ragazzi che ha e sa insegnare loro un tipo di gioco che si adatta alle loro caratteristiche e che risulterà vincente contro ragazzi apparentemente più dotati. La squadra cresce, diventa sempre più forte fino a partecipare alle finali del Texas ad Amarillo, lo stesso Hardy Brown cede allo sguardo del suo allenatore, ma le finali non portano a una vittoria, risulteranno secondi.

In realtà, questa sconfitta sarà l’occasione di cogliere che avevano vinto la partita della vita. Rusty Russel aveva fatto di quei dodici orfani degli uomini, in questo stava la vittoria, che ognuno di quei reietti dalla società aveva trovato uno sguardo in cui aveva riconosciuto la sua umanità.

