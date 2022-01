Una stella per il ballo/ Su Rai 2 il film con Shenae Grimes

Una stella per il ballo, film di Rai 2 diretto da Ron Oliver

Una stella per il ballo sarà proposto nel tardo pomeriggio di Rai 2 oggi, domenica 2 gennaio, a partire dalle ore 17.10. Il film per la televisione è stato realizzato nel 2016 negli Stati Uniti e dura 84 minuti. Si avvale della sceneggiatura di Brook Durham, della produzione di Harvey Kahn e Michael G. Larkin, della fotografia di Paul Mitchnick e della colonna sonora di Michael Richard Plowman. La regia è stata invece affidata a Ron Oliver, scrittore, produttore e ovviamente regista canadese che ha diretto le pellicole Beethoven – Alla ricerca del tesoro e Un fidanzato da manuale, oltre a diversi prodotti televisivi.

The Christmas Flower/ La modella Nicky Whelan protagonista del film su Canale 5

Il cast vede come protagonista Shenae Grimes, apprezzata anche nelle serie Naturally, Sadie e 90210. Viene affiancata da Andrew W. Walker, collega canadese a sua volta diventato noto grazie ai film The Score e Sola nel buio e alle serie Radio Active e Against the Wall, oltre a essere apparso in un episodio della prima stagione di The Big Bang Theory. Ci sono anche Quinn Lord, Bailee Madison, Andrea Brooks e Caroline Cave.

Amore nel castello di ghiaccio/ Emozioni e sentimenti nel film con la danese Ullerup

Una stella per il ballo, la trama del film: un video per una vip di Hollywood

La trama di Una stella per il ballo vede come protagonista un ragazzino di nome David, che sceglie di creare un video e di inviarlo alla diva di Hollywood Alex. Nel giro di poco tempo, il suo filmato diventa virale. Alex viene così ufficialmente invitata al ballo scolastico da David in qualità di sua dama.

Dopo aver vissuto alcuni momenti non proprio felici sul red carpet, la ragazza ha tutta l’intenzione di riabilitare la propria immagine. L’occasione si rivela propizia e Alex accetta la proposta del giovane David. Dopo un inizio non proprio entusiasmante, Alex si imbatte casualmente nel professor Vincent Walsh. Bastano pochi attimi per innamorarsi di lui, ricambiata. L’insegnante di inglese non resta indifferente di fronte alla bellezza e al fascino della celebrità. I loro mondi sono estremamente diversi e distanti tra loro, ma nel giro di poco tempo ogni barriera è fatta per essere abbattuta. Alex cerca così di conoscere l’insegnante, ma il giovane non ha alcuna intenzione di mollare. Le sorprese non mancano.

My best friend's Christmas/ Su Canale 5 il film con la splendida Breanne Parhiala

© RIPRODUZIONE RISERVATA