Una storia da cantare, Adriano Celentano/ Diretta: omaggio al Molleggiato (Replica)

TORNA IN REPLICA “UNA STORIA DA CANTARE” DEDICATA AD ADRIANO CELENTANO

Sabato 1° agosto, in prima serata, Raiuno trasmette la replica della puntata di “Una storia da cantare“ dedicata ad Adriano Celentano. Dopo la replica dell’appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè, la Rai continua a dedicare il sabato sera alla musica italiana e ai suoi grande protagonisti. Questa sera, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero tornano a rendere omaggio al Molleggiato che, nel corso della sua straordinaria carriera di cantante, attore e showman, ha anticipato i tempi dettando tantissime mode. Enrico Ruggeri è il cantastorie della serata mentre Bianca Guaccero duetta e dà vita a momenti imperdibili musicali non rinunciando, neanche, a sfoggiare le sue doti da ballerina. Dall’Auditorium RAI di Napoli da dove il programma è stato trasmesso, Bianca Guaccero balla in compagnia con il maestro di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro.

GLI OSPITI DI UNA STORIA DA CANTARE

Una serata ricca di musica quella che propone Raiuno con la replica della puntata di Una storia da cantare dedicata a Celentano. Per omaggiare il Molleggiato, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno avuto tantissimi ospiti che, nel corso della serata, si esibiscono sulle note dei più grandi successi musicali di Celentano. Gli ospiti della serata, dunque, sono: Gigi D’Alessio, Teo Teocoli, Elio, Noemi, Marisa Laurito, Paolo Belli, Fausto Leali, Raphael Gualazzi, Rocco Papaleo, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Raimondo Todaro, Eugenio in Via Di Gioia, Eugenio Campagna e La Sierra.

I MOMENTI PIU’ BELLI

Alla serata omaggio dedicata ad Adriano Celentano non poteva mancare Teo Teocoli a cui è stato affidato il compito di aprire la puntata con l’imitazione del Molleggiato sulle note della canzone ” Il ragazzo della via Gluck”. Teocoli, poi, con Bianca Guaccero, omaggia l’amore di Celentano con Claudia Mori con l’esibizione sulle note de “La coppia più bella del mondo”. Nel corso della serata, poi, tra le tante canzoni riproposte dai vari ospiti troviamo: Prisencolinensinainciusol, Susanna, Si è spento il sole, Una carezza in un pugno, L’emozione non ha voce e tante altre ancora.

